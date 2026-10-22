Cumpărătorii unui telefon la mâna a doua pot identifica blocări de cont, raportări de furt sau nepotriviri de model înainte să plătească, prin verificarea identificatorului IMEI, format din 15 cifre. Raportul obținut trebuie confruntat cu dispozitivul și cu actele de proveniență, apoi completat prin testarea telefonului.

Identificatorul se cere înainte de întâlnirea cu vânzătorul

Primul pas este obținerea numărului IMEI de la vânzător, înainte de întâlnire. O captură de ecran nu înlocuiește comunicarea identificatorului care urmează să fie verificat. Refuzul de a furniza numărul reprezintă un semnal de alarmă.

Identificatorul poate fi găsit prin următoarele metode:

În aplicația Telefon se formează *#06#, pentru afișarea codului pe ecran.

Pe iPhone, traseul este Configurări → General → Informații. O apăsare lungă pe IMEI permite copierea lui.

Pe Android, numărul se caută în Setări → Despre telefon → Stare sau Informații IMEI.

Pentru un aparat care nu pornește, se verifică sertarul cartelei SIM ori eticheta de pe cutie.

La întâlnire, numărul din raport trebuie confruntat cu cel afișat de dispozitiv, folosind codul de apel de mai sus. Comparația include și cutia, respectiv factura, atunci când acestea există.

În cazul dispozitivelor Apple cu SIM, verificarea se face prin IMEI. Pentru iPad, Mac, Apple Watch și AirPods fără acest identificator se folosește seria Apple, disponibilă în setări sau pe carcasă. Identificatorii apar și pe ambalajul original, sub codul de bare.

Verificarea gratuită identifică modelul, iar raportul plătit caută și blocări

Potrivit Flacara3, verificarea Basic disponibilă gratuit nu cere crearea unui cont și permite cel mult 5 utilizări zilnice pentru aceeași adresă IP. Serviciul declară că nu colectează date personale.

Rezultatul include marca și modelul exact al telefonului. Codul de model, precum SM-A156B, apare numai dacă producătorul îl furnizează. Sub rezultat sunt afișate și piesele disponibile pentru modelul identificat.

Serviciul acceptă telefoane cu un IMEI valid, a cărui structură este controlată prin algoritmul Luhn. Sunt acoperite iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo, Realme, Nokia și Motorola, precum și majoritatea celorlalte mărci. Metoda de găsire și copiere a IMEI-ului pe iPhone este descrisă și de codat.ro.

Identificatorul descrie dispozitivul fizic, nu conturile utilizatorului. Introducerea lui în verificare nu oferă acces la datele sau conturile de pe telefon.

Pentru raportul detaliat destinat telefoanelor iPhone și Samsung, procedura presupune introducerea numărului, efectuarea plății și descărcarea documentului în format PDF. Furnizorul indică un timp de generare mai mic de 60 de secunde.

Potrivit VerificaIMEI.ro, raportul detaliat cuprinde șase categorii de informații:

Blocarea de activare iCloud: dacă iPhone-ul este încă asociat contului Apple al fostului proprietar.

Lista neagră GSMA: dacă dispozitivul figurează la nivel internațional ca pierdut sau furat.

Administrarea dispozitivului de către o organizație, numită MDM: dacă telefonul este înscris într-un sistem de gestionare al unei firme.

Restricțiile de cartelă sau operator: rețeaua în care este blocat telefonul și posibilitatea de deblocare.

Garanția: dacă acoperirea oferită de Apple sau Samsung mai este activă.

Scorul automat de risc: o evaluare între 0 și 100 a stării generale a dispozitivului.

Rezultatele pot servi la negocierea prețului, dacă semnalează probleme care afectează achiziția. Documentul păstrează totodată o evidență a stării raportate la momentul cumpărării.

Potrivit VerificaIMEI.ro, unul din patru telefoane la mâna a doua are cel puțin o problemă ascunsă.

Un rezultat fără probleme se referă la verificarea efectuată

Mențiunea că o verificare nu a găsit probleme nu acoperă automat toate riscurile telefonului. Disponibilitatea controalelor diferă în funcție de marcă, model și pachetul cumpărat.

Modelul din anunț trebuie comparat cu modelul identificat în raport. O diferență poate semnala că aparatul oferit este altul decât cel declarat sau că există suspiciunea unei clone. Compararea configurației și a pieței de proveniență face parte din verificările folosite pentru identificarea unor asemenea nepotriviri.

Data primei activări oferă un reper separat: permite confruntarea afirmației că dispozitivul este nou cu istoricul său de utilizare. Verificările mai ample pot include istoricul intervențiilor de service și al restaurărilor, situația înlocuirii ori recondiționării și perioada exactă a garanției.

Unele servicii oferă și scoruri de recomandare, estimări ale valorii de piață sau evaluări ale riscului unei blocări ulterioare, bazate pe date despre vânzătorul inițial. Aceste rezultate sunt estimări ale furnizorului, nu constatări că o blocare viitoare s-a produs deja.

Blocările trebuie clarificate înainte să fie plătit telefonul

Un dispozitiv Apple rămas legat de contul iCloud al altei persoane poate deveni inutilizabil după resetare. Eliminarea contului trebuie făcută de proprietar, în prezența cumpărătorului, înaintea plății.

Administrarea MDM permite organizației responsabile să controleze dispozitivul, să îi șteargă conținutul sau să îi limiteze funcțiile de la distanță. Această administrare poate continua inclusiv după ștergerea completă a telefonului.

Potrivit codat.ro, o blocare MDM activă nu poate fi eliminată de vânzător, cumpărător sau un service, astfel că dispozitivul nu merită cumpărat.

Un cont rămas activ din neatenție nu este același lucru cu marcarea telefonului drept pierdut sau cu raportarea lui ca furat. În ultimele două cazuri, proprietarul a declarat pierderea ori furtul. Potrivit codat.ro, statutul de dispozitiv pierdut sau raportat ca pierdut este definitiv și nu poate fi schimbat printr-o discuție cu vânzătorul. Explicațiile acestuia trebuie susținute cu documente care arată proveniența telefonului.

Dacă raportul semnalează un cont iCloud rămas activ, eliminarea lui trebuie verificată cu vânzătorul prezent. Plata se amână până la eliminarea blocării. Raportul poate identifica restricția, dar nu o elimină.

Testarea fizică rămâne necesară înaintea tranzacției

Bateria, ecranul și camerele se verifică direct pe aparat, alături de difuzor, microfon și funcția Face ID, unde există. O listă de teste adaptată modelului poate fi inclusă în raport, pentru verificarea funcțiilor relevante ale dispozitivului.

Actele de proveniență trebuie examinate separat, iar vânzătorul trebuie să poată demonstra că a eliminat corect telefonul din propriul cont. Asistența oferită de unele servicii permite și trimiterea fotografiilor aparatului pentru evaluarea originalității pieselor.

Aspectul exterior nu dezvăluie neapărat o restricție de activare, o problemă de rețea sau existența unei rate neachitate. Unele probleme devin vizibile abia la resetarea dispozitivului ori după introducerea unei alte cartele SIM.