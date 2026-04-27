O zi care a început pe verde la Bursa de Valori București s-a transformat rapid într-un carusel al scăderilor. Indicele BET, principalul barometru al pieței, a pierdut tot avansul după ce PSD și AUR au anunțat oficial că pregătesc o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Investitorii au reacționat imediat, vânzând masiv.

Moțiunea care a inflamat piața

Scânteia a venit luni dimineață, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute de Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR. Anunțul a fost tranșant și nu a lăsat loc de interpretări. „Facem un demers comun de redactarea unei moţiuni de cenzură (…) cu scopul de a demite guvernul Bolojan„, a declarat Petrișor Peiu. Social-democratul Neacșu a completat, precizând că detaliile tehnice sunt încă în lucru, iar linia politică finală va fi decisă de liderii celor două partide. un semnal clar de instabilitate politică, cu o moțiune ce ar putea ajunge la vot la începutul lunii mai.

Scăderi pe linie pentru giganții de la BVB

Iar reacția nu s-a lăsat așteptată. Indicele BET, care atinsese un maxim de 29.596 de puncte în prima parte a zilei, s-a prăbușit. La ora 11:19, acesta ajunsese deja la 28.994 de puncte, marcând un minus de 1,01% față de închiderea precedentă. Practic, tot câștigul de la deschidere a fost șters într-o clipă. Niciunul dintre giganții listați nu a scăpat. Acțiunile Băncii Transilvania au pierdut 2,5%, în timp ce Transgaz și Nuclearelectrica au înregistrat scăderi de 2%. Nici Petrom nu a stat mai bine, cu un minus de 1,3%.

Costin Brumă, broker la Swiss Capital, a explicat fenomenul. „Nu numai cotaţiile acţiunilor suferă o scădere, dar şi preţurile obligaţiunilor sunt pe scădere. Toate aceste ştiri de instabilitate influenţează deciziile financiare”, a spus acesta.

Statul se împrumută tot mai scump

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru buzunarul statului? Contextul era deja tensionat. Randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani urcase la 7,2% încă de săptămâna trecută, după ce PSD și-a retras sprijinul pentru premier. Acum, după anunțul moțiunii, costul de finanțare a sărit la 7,31%. Prețul obligațiunilor și randamentul evoluează în direcții opuse (când unul crește, celălalt scade), ceea ce înseamnă că investitorii cer o compensație mai mare pentru a finanța statul român.

Leul rezistă, Europa e indecisă

În mod surprinzător, cursul valutar a rămas relativ stabil. Banca Națională a publicat vineri un curs de referință de aproximativ 5,09 lei pentru un euro, iar moneda națională nu a suferit presiuni vizibile pe piața interbancară.

Leul, deocamdată, stă pe loc.

Nici dinspre piețele externe nu a venit un semnal clar. Bursele europene au avut o evoluție mixtă luni dimineață. Indicele DAX din Germania urca ușor cu 0,09%, în timp ce FTSE 100 din Londra și Stoxx 600 înregistrau scăderi modeste de 0,21%, respectiv 0,18%, fără a oferi un suport direcțional pentru piețele din regiune.