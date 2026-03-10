Bursa din India explodează: Sensex crește cu 490 de puncte după declarațiile lui Trump

Piețele de capital din India au înregistrat marți o revenire puternică, după două zile de scăderi, impulsionate de semnalele președintelui american Donald Trump privind un posibil final al conflictului cu Iranul. Optimismul a dus la o scădere a prețului petrolului și a stimulat apetitul investitorilor pentru risc.

Indicele Sensex a crescut cu 491,68 de puncte (0,62%), ajungând la 78.030,20 puncte, în timp ce Nifty50 a urcat cu 143,35 de puncte (0,58%), la 24.167,40 puncte, conform datelor de la ora 9:17 AM, citate de Business-standard. Creșterea a fost atât de pronunțată încât capitalizarea de piață a companiilor listate la bursa BSE a crescut cu 4,05 trilioane de rupii, atingând un total de 444,47 trilioane de rupii.

Ce a declanșat optimismul de pe piețe

Principalul catalizator al creșterilor a fost declarația președintelui Donald Trump, care a semnalat că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de final. Această veste a calmat piețele energetice, ducând la o scădere a prețului petrolului Brent cu 11%, până la 88,05 dolari pe baril. Ulterior, cotația era de 94,65 dolari pe baril, în scădere cu 4,36%.

Încrederea investitorilor s-a reflectat și în indicele de volatilitate Nifty India VIX, care a scăzut cu 15,24% la deschidere, la 19,80 puncte. O valoare mai mică a acestui indice indică o percepție redusă a riscului pe termen scurt. Piețele mai largi au depășit performanța indicilor principali, Nifty MidCap și Nifty SmallCap înregistrând creșteri de 1,31%, respectiv 1,27%.

Câștigători și perdanți: IT-ul, singurul sector pe roșu

Aproape toate sectoarele bursiere au fost pe verde marți. Indicele Nifty Consumer Durables a condus câștigurile, cu o apreciere de aproape 2%. Performanțe bune au avut și sectoarele Nifty Auto (aproape 2%), Nifty Realty, Nifty Metal, Nifty PSU Bank, Nifty Bank și Nifty Financial Services, fiecare cu o creștere de 1%.

Singurul sector care a înregistrat pierderi a fost cel de IT. Scăderile acțiunilor unor giganți precum RIL (minus 1%), Infosys, HCL Tech și TCS (între 0,4% și 0,7%) au temperat avansul general al indicelui Sensex. Printre companiile cu cele mai bune performanțe din indicele Nifty50 s-au numărat InterGlobe Aviation, Shriram Finance și Asian Paints.

Acțiunile Dixon Technologies urcă cu 7%

Unul dintre performerii zilei a fost Dixon Technologies, ale cărei acțiuni au crescut cu 7% pe bursa BSE, atingând un maxim intraday de 10.501 rupii pe acțiune. Raliul a venit după ce Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației a aprobat un joint-venture între Dixon Tech și HKC Overseas pentru fabricarea de module de afișaj.

Efervescență pe piața IPO și evoluția rupiei

Activitatea a fost intensă și pe segmentul ofertelor publice inițiale (IPO). Oferta Innovision, în valoare de 322,84 coroane de rupii, a fost deschisă pentru subscriere. În același timp, IPO-ul Rajputana Stainless a intrat în a doua zi, fiind subscris în proporție de 0,30 în prima zi, iar oferta Srinibas Pradhan Construction a ajuns în ultima zi de subscriere, cu un grad de subscriere de 1,01 ori.

Pe piața valutară, rupia indiană s-a apreciat în raport cu dolarul american. Moneda locală s-a deschis la 91,93 unități pentru un dolar, comparativ cu nivelul de 92,33 la închiderea ședinței de luni.