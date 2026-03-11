Bursa indiană crește după o deschidere slabă, Nifty se apropie de 24.300

Indicii bursieri de referință din India au înregistrat creșteri miercuri, după o deschidere ezitantă, recuperând rapid pierderile inițiale. Evoluția pozitivă a fost susținută de câștigurile de pe piețele asiatice și de scăderea prețului petrolului pe fondul tensiunilor geopolitice.

La ora 9:19 AM, indicele Nifty50 se tranzacționa în creștere cu 0,15%, adică 35,45 puncte, ajungând la 24.297 de puncte. Potrivit datelor publicate de Business-standard, indicele Sensex a urcat cu 0,1%, sau 64,91 puncte, atingând valoarea de 78.270,88. Printre companiile cu cele mai bune performanțe din indicele Nifty50 s-au numărat InterGlobe Aviation, Tata Steel, Wipro India și Coal India.

Prețul petrolului scade pe fondul tensiunilor

Cotațiile futures pentru petrolul Brent au scăzut în timpul sesiunii asiatice, după ce Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a propus cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istorie. Măsura a fost gândită pentru a atenua perturbările de aprovizionare cauzate de conflictul dintre SUA și Iran. Președintele american Donald Trump a promis protecție pentru tancurile petroliere care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a calmat și mai mult îngrijorările pieței. Contractul futures pentru luna mai la petrolul Brent se tranzacționa în scădere cu 3,64%, la 87,83 dolari pe baril.

Avertisment privind volatilitatea ridicată

În ciuda câștigurilor, analiștii se așteaptă la o perioadă agitată. Akshay Chinchalkar, partener director și șef al strategiei de piață la The Wealth Company, a oferit o perspectivă detaliată. „Piețele asiatice sunt în creștere în această dimineață, Coreea înregistrând din nou cele mai mari câștiguri de peste 3%. Cu toate acestea, GIFT Nifty se tranzacționează cu aproximativ 67 de puncte în scădere, deci este de așteptat o deschidere slabă. Lumânarea de ieri pe Nifty a fost un «ciocan», care este o formațiune optimistă cu o umbră inferioară lungă, așa că rămâne de văzut dacă vom testa rezistența care se situează în zona 24.370 – 24.416”, a explicat acesta. Chinchalkar a adăugat: „Suportul se întinde pe zona 23.700 – 24.080, dar cu fluxul de știri geopolitice conflictuale, așteptați-vă la o volatilitate mai mare decât media. Între timp, datele derivatelor din sesiunea de ieri au arătat că investitorii străini și traderii profesioniști au rămas pozitivi, în timp ce investitorii de retail au devenit pesimiști.”

Evoluția pieței și oferte publice

Piețele mai largi au depășit performanța indicilor de referință. Indicii Nifty Midcap100 și Nifty Smallcap100 au crescut cu 0,33% și, respectiv, 0,59%. În piața valutară, rupia indiană s-a deschis la 91,95 față de dolarul american, comparativ cu închiderea de marți de 91,85. Miercuri au fost lansate și mai multe oferte publice inițiale (IPO), printre care Raajmarg Infra Investment Trust InvIT și Apsis Aerocom. În același timp, IPO-ul Innovision a intrat în a doua zi, cu o subscriere de 0,02 ori în prima zi, în timp ce IPO-ul Rajputana Stainless a ajuns în ultima zi de subscriere, cu o rată de 0,42 ori în a doua zi.