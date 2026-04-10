Inflația anuală a explodat la 3,3% în luna martie, o creștere bruscă de la nivelul de 2,4% înregistrat în februarie. Indicele prețurilor de consum a urcat cu 0,9% doar în martie, pe fondul unui șoc energetic provocat de războiul dintre SUA-Israel și Iran, care a aruncat în aer costurile la pompă.

Prețurile la energie, principalul vinovat

Indicele energetic a înregistrat o creștere lunară de 10,9%, cel mai mare salt din septembrie 2005. Iar prețul benzinei a explodat cu 21,2% în martie, cea mai abruptă scumpire de la începutul înregistrărilor, în 1967. Doar această majorare a contribuit la aproape trei sferturi din creșterea totală a indicelui prețurilor de consum din martie.

Nici păcura nu a scăpat. Prețul acesteia a sărit cu 30,7%, cea mai mare creștere lunară din februarie 2000.

Cifrele anuale sunt și mai dure.

Pe parcursul ultimelor 12 luni, indicele energetic a crescut cu 12,5%, benzina fiind cu 18,9% mai scumpă, iar păcura cu un incredibil 44,2%.

Alimentele și inflația de bază

Dacă scoatem din ecuație energia și alimentele, lucrurile stau puțin diferit. Așa-numita inflație „de bază” a avansat cu doar 0,2% în martie și cu 2,6% în ultimul an, ratând estimările consensuale ale Dow Jones cu 0,1 puncte procentuale la ambele categorii.

Prețurile la alimente au stagnat în martie, după o creștere de 0,4% în februarie. Ba chiar costurile la produsele de băcănie au scăzut cu 0,2%, fiind înregistrate ieftiniri la carne, păsări de curte, pește și ouă (indicele pentru ouă a scăzut cu 3,4%), precum și la cereale, lactate și băuturi nealcoolice. În schimb, fructele și legumele s-au scumpit cu 1,0%. Per total, indicele alimentar a crescut cu 2,7% în ultimele 12 luni.

Unde s-au mai simțit scumpirile

Dincolo de energie, au existat și alte majorări de prețuri. Costurile pentru adăpost au crescut cu 0,3% în martie și cu 3,0% față de anul precedent. Tarifele biletelor de avion au urcat cu 2,7% în martie, iar indicele pentru îmbrăcăminte a câștigat 1,0%.

Numai că au existat și vești bune. Prețurile produselor de îngrijire medicală au scăzut cu 1,0%, în principal datorită unei ieftiniri de 1,5% la medicamentele pe bază de rețetă.

Impactul asupra buzunarelor

Americanii se confruntau deja cu presiuni persistente asupra costului vieții chiar și înainte de șocul energetic din martie, prețurile de consum fiind cu aproximativ 26% mai mari decât în decembrie 2019. V-ați gândit cum se simte o creștere de 26% a prețurilor în doar câțiva ani?

Încrederea consumatorilor, măsurată de Universitatea din Michigan, a scăzut la 55,5 puncte în martie. Un sondaj Bankrate a arătat că 54% dintre americani au declarat că economisesc mai puțin pentru situații de urgență din cauza inflației sau a creșterii prețurilor.

Dar Rezerva Federală se uită și la alți indicatori. Un raport al Biroului de Analiză Economică a arătat că indicele de prețuri core PCE (indicatorul preferat de Rezerva Federală) se situa la 3,0% de la an la an până în februarie, înainte ca șocul energetic din conflictul iranian să se resimtă. La cea mai recentă ședință, Fed a lăsat ratele dobânzilor neschimbate, în intervalul 3,5% – 3,75%.

Următorul raport CPI, care va acoperi luna aprilie 2026, este programat pentru publicare pe 12 mai.