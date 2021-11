5 sfaturi oferite de NuAmContabil pentru gestionarea contabilității firmei tale

Educația și organizarea sunt două chei pentru a te asigura că afacerea ta este sănătoasă din punct de vedere financiar. Gestionarea corectă a finanțelor tale stabilizează compania și face ca afacerea ta să fie mai solidă.

Gestionarea finanțelor poate fi o provocare pentru oricine deține o afacere. Adesea, motivul pentru care afacerea ta are succes este datorită abilităților pe care le aduci la realizarea produsului sau furnizarea serviciilor.

Dacă nu ai prea multă experiență în gestionarea finanțelor unei afaceri, NuAmContabil.ro îți sare în ajutor. Chiar dacă ești din alt oraș, nuamcontabil.ro te va ajuta si sprijini remote cu toate informatiile necesare, actele societatii tale fiind preluate si prelucrate on-line, astfel incat in fiecare luna, pana in data de 22 a fiecarei luni, sa iti fie transmise situatiile economico-financiare inregistrate de societatea ta in luna anterioara, precum si ordinele de plata pentru plata taxelor si impozitelor lunare / trimestriale.

Dar, înainte de toate acestea, nuamcontabil.ro îți va oferi 5 sfaturi pentru gestionarea contabilității firmei tale:

Acordă-ți un salariu

Dacă deții o afacere, poate fi ușor să încerci și să pui totul în operațiunile de zi cu zi. La urma urmei, acel capital suplimentar poate ajuta adesea ca afacerea să se dezvolte. Proprietarii de afaceri mici nu ar trebui să treacă cu vederea propriul rol în companie și ar trebui să se recompenseze în consecință. Chiar daca esti la inceput de drum in noua ta afacere, este important sa iti poti asigura un minim de confort material, astfel incat strategiile tale manageriale sa nu fie luate sub presiunea financiara a cheltuielilor tale zilnice ca si persoana fizica.

Investește în dezvoltare

Desigur ca dezvoltarea afacerii tale nu este intotdeauna usoara, mai ales atunci cand strategiile manageriale / oraganizationale pot avea un impact semnificativ pe termen scurt si mediu. Tocmai de aceea este indicat sa studiezi permanent piata in care tu activezi si sa identifici elementele pe care le poti imbunatati. Acest lucru nu se rezuma intotdeauna la verificari pe internet sau citirea anumitor carti, ci sa apelezi poate la specialisti din diferite domenii cu legatura in aria ta de activitate, sau profesionisti care organizeaza cursuri sau ofera programe de mentoring. Pentru ca afacerea ta sa se dezvolte, este important sa ai alaturi de tine profesionisti care sa iti ofere informatii pe care le poti utiliza pentru dezvoltarea ta si a afacerii tale. Unul dintre specialistii si totodata partenerul tau in afacere, este tocmai contabilul firmei. Acesta iti poate pune la dispozitie rapoarte si analize economico-financiare, lunare, trimestriale sau semestriale, in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiara a societatii tale. In baza acestor rapoarte vei putea sa identifici atat factorii, cauzele cat si conditiile care au determinat situatia, dar mai ales, poti stabili ulterior care sunt mijloacele prin care poti optimiza utilizarea resurselor umane, materiale si financiare ale societatii tale.

Nu-ți fie frică de împrumuturi

Împrumuturile pot fi înfricoșătoare, insa, este important ca inainte de lua decizia accesarii unui credit bancar, sa faci o analiza a tot ceea ce presupune un astfel de demers, atat pe termen mediu cat si lung si mai ales care sunt nevoile societatii pe care urmaresti sa le finantezi din surse externe. Daca firma ta este la inceput de drum si ai realizat o investitie considerabila, este indicat sa te orientezi catre credite mici, care sa iti acopere nevoile curente, fara sa creezi presiune pe lichiditatile firmei si mai ales, trebuie sa te asiguri ca suma imprumutata poate fi rambursata din veniturile lunare generate de activitatea desfasurata ca urmare a investitiei efectuate.

Dezvoltă o strategie bună de facturare

Mai devreme sau mai tarziu, in activitatea desfasurata pot interveni si situatii care conduc fie la intarzierea emiterii facturilor catre clientii companiei tale fie la intarzierea incasarii facturilor emise, aceste situatii conducand adesea la o gestionare ineficienta a fluxului de numerar, aspecte care impacteaza in mod negativ bunul mers al activitatii. Tocmai de aceea este important sa te asiguri de o gestionare optima a urmaririi facturilor emise si incasate. Daca te aflii in acesta situatie, specialistii nuamcontabil.ro, te pot sprijini prin urmarirea fluxului de numerar la nivelul societatii tale. Astfel, specialistul desemnat sa gestioneze din perspectiva financiar-contabila activitatea firmei, nu numai ca va intocmi lunar o situatie a fluxului de numerar, ci va efectua si o analiza pertinenenta a vulnerabilitatilor, sprijinindu-va astfel in demersul dvs de a adopta cele mai indicate strategii manageriale si organizationale in optimizarea activitatii.

Crează-ți obiceiuri financiare sănătoase

Stabilirea protocoalelor financiare interne, chiar dacă este la fel de simplă ca și dedicarea unui timp stabilit pentru revizuirea și actualizarea informațiilor financiare, poate contribui în mare măsură la protejarea sănătății financiare a afacerii tale.

Stabileste-ti strategia de dezvoltare a companiei, avand la baza principii precum:

Formarea si crearea unei echipe de angajati dinamica si entuziasta, care sa fie caracterizata de profesionalism, calitate, proptitudine si respect fata de client;

Fidelizarea clientilor prin minimizarea costurilor acestora;

Diversificarea serviciilor / produselor companiei.

Acorda o atentie deosebita modului in care utilizezi resursele materiale si banesti, astfel incat printr-o utilizare adecvata sa iti indeplinesti obiectivele strategice de dezvoltare.

Ca si politica financiara este important sa urmaresti si sa interpretezi rezultatele economice, iar in urma modului de organizare si colaborare cu expertii din cadrul nuamcontabil.ro, prin utilizarea instrumentelor, mijloacelor, tehnicilor si procedeelor analizei financiare, vei avea in permanenta un colaborator profesionist care iti va furniza intotdeauna la timp, informatii pe care sa te poti baza si care pot la baza deciziilor manageriale.

