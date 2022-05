CuibUsor, prima aplicatie mobila care recompenseaza comportamentul sustenabil.

Startup-ul romanesc CuibUsor, le aduce consumatorilor posibilitatea de a se bucura de discounturi la brand-urile sau produsele preferate, atunci cand recicleaza sau doneaza.

Ideea

Startup-ul romanesc CuibUsor, le aduce consumatorilor posibilitatea de a se bucura de discounturi la brand-urile sau produsele preferate, atunci cand recicleaza sau doneaza.

Povestea

Aplicatia mobila, doreste sa incurajeze initiativele de responsabilizare sociala prin a conecta intuitiv consumatorii de centre de reciclare, business-uri si ONG-uri. Platforma urmeaza a fi lansata in vara anului 2022 si este propunerea antreprenorului roman, Octavian Moaghen, spre o planeta mai curata si o comunitate (cuibusor) mai putin incarcata (usoara).

Povestea companiei porneste de la dorinta de a rezolva trei probleme cu care ne confruntam:

– degradarea rapida a planetei

– nevoia accelerata de a recicla eficient toate tipurile de deseuri

– dificultatea cu care se recicleaza textile si electronicele.

O statistica covarsitoare arata faptul ca ~15% dintre emisiile de carbon sunt cauzate de deseurile textile si electronice.

Octavian Moaghen, fondator CuibUsor: Prin CuibUsor, Intentionam sa transformam probleme cu impact asupra mediului si societatii, cauzate de deseurile textile si electronice intr-o oportunitate de afacere sustenabila in beneficiul tuturor.

CuibUsor functioneaza ca un liant intre consumatori, centrele de colectare/donare, ONG-uri si business- uri partenere.

Credem in membrii comunitatii care deja misca acul in directia corecta; consumatorii responsabili cat si business-urile care deja fac primi pasi in directia de economie circulara.

Din pacate, acest ecosistem al reciclarii este foarte fragmentat. Centrele de colectare/donatii nu sunt integrate corespunzator cu business-urile si nu faciliteaza accesul consumatorului la astfel de servicii.

Cand vine vorba de textile si electronice mici, problema este exponentiala din cauza complexitatii procesului de reciclare.

Suntem realisti si stim ca de multe ori pentru a produce o schimbare este nevoie de incurajarea consumatorilor catre acele actiuni responsabile. CuibUsor recompenseaza userii pentru faptele lor bune.

Dupa fiecare actiune de reciclare sau donare, userilor li se ofera discounturi si oferte speciale la achizitia de noi produse sau servicii din partea business-urilor partenere.

In plus, aratam fiecarui user impactul real pe care il are in functie de amprenta de carbon a fiecarui produs reciclat.

Suntem incantati sa fim o echipa de oameni cu un scop comun, sa ajutam la producerea schimbarii sustenabile si ne dorim sa dezvoltam CuibUsor intr-un exemplu de economie circulara.

Fii parte din CuibUsor: contact@cuibusor.com