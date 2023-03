De ce nu poate orice aventurier străin, să reușească în sectorul bancar de retail din SUA?

Pentru cei mai mulți creditori străini, serviciile bancare cu amănuntul din SUA au fost un cimitir de vise eșuate. Atrași de mărimea, bogăția și creșterea economică a Americii, HSBC și RBS (în prezent NatWest), cotate în Marea Britanie, și BBVA din Spania, au încercat, înainte de a arunca prosopul. Luna trecută, creditorul francez BNP Paribas s-a alăturat în mod oficial acestora și a renunțat.

Cu toate acestea, unele bănci străine rămân convinse că pot face bani de la consumatorii americani de pe piața de masă. Bank of Montreal aproape și-a dublat luna trecută franciza bancară de retail din SUA, ajungând la 4 milioane de clienți, prin preluarea Bank of the West de la BNP pentru 16,5 miliarde de dolari. Și banca spaniolă Santander a făcut din consolidarea băncii sale din SUA, care are 4,5 milioane de clienți, o parte importantă a discursului său de săptămâna trecută, cu ocazia zilei investitorilor.

În general, cei din afară au avut dificultăți în a concura în sectorul bancar de retail din SUA. Fără o rețea de sucursale dezvoltată, este greu să faci o impresie asupra potențialilor clienți. Și chiar și băncile regionale de dimensiuni decente se străduiesc să țină pasul cu costul cerințelor de reglementare și cu nevoia de noi tehnologii.

Aventurierii străini au avut deseori o scară globală, dar acest lucru ajută mai puțin pe partea de retail decât în cazul băncilor de investiții și instituționale și chiar al gestionării averilor. Produsele de retail variază foarte mult de la o țară la alta, ceea ce limitează capacitatea de a împărți costurile. Chiar și atunci când creditorii reușesc să atragă depozite, găsirea unor modalități de a le utiliza în mod profitabil este complicată de normele americane care vizează menținerea capitalului la nivel local.

De ce cred Santander și BMO că merită să încerci să învingi șansele? În parte, o lipsă de opțiuni și, în parte, credința că tehnologia a schimbat ecuația. Fiecare bancă trebuie să găsească noi surse de creștere și fiecare dintre ele crede că serviciile bancare digitale pot ajuta la adunarea scalei pentru a face o afacere în SUA. Dar obstacolele de reglementare și provocările economice îi așteaptă.

BMO, al patrulea cel mai mare creditor canadian, face achiziții în SUA de patru decenii, dar abia acum țintește o dimensiune națională. Deși randamentul capitalului propriu în sectorul bancar din SUA este, în general, mai mic decât cel de acasă, BMO susține că piața este o țintă logică. Achiziția Bank of the West permite acum BMO să avanseze cu un plan de creștere convențional. Tranzacția îi dublează rețeaua, ajungând la peste 1.000 de sucursale, și îi oferă un punct de sprijin pe uriașa piață din California și în alte 31 de state. Într-un efort suplimentar de a spori recunoașterea numelui, BMO a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari pentru a da numele stadionului de fotbal din Los Angeles.

Santander optează pentru o strategie mai restrânsă, construită în jurul serviciilor bancare online și a creditelor auto. Plănuiește să își reducă oferta de produse de retail de la 314 la mai puțin de 20 și să folosească aplicația digitală dezvoltată pentru Europa pentru a reduce costurile. A oprit acordarea de noi împrumuturi ipotecare și a cumpărat investitorii minoritari din unitatea sa de consum din SUA. Aceste mișcări îi permit să canalizeze depozitele în credite auto și să concureze în mod profitabil nu doar pentru împrumutații cu un credit slab, ci și pentru cei care sunt mult mai puțin predispuși la neplată, dar care, de asemenea, solicită rate ale dobânzii mai mici.

„Nu vom plasa capital în locuri în care nu suntem competitivi”, spune Ana Botín, președinte executiv. Ea adaugă că ratele în creștere ale dobânzilor din SUA contribuie la rentabilizarea serviciilor bancare de retail mai mult decât a fost în ultimele decenii, iar Santander poate învinge șansele deoarece „avem ceva ce nimeni altcineva nu are, o scară globală în domeniul împrumuturilor auto”.

Dar s-ar putea să nu fie cel mai bun moment pentru a se înmulți. Rezerva Federală a SUA, îngrijorată de faptul că marile bănci regionale ar putea amenința stabilitatea financiară, ia în considerare reguli care ar crește costurile pentru cele care devin prea mari. BMO are în prezent active de peste 250 de miliarde de dolari în SUA, ceea ce o plasează direct în vizorul Fed. Rivalul canadian TD a simțit deja presiunea: achiziția de 13,4 miliarde de dolari a First Horizon, cu sediul în Memphis, s-a lovit de obstacole de reglementare, întârziind pe termen nedefinit data încheierii tranzacției.

Santander a avut probleme cu testele de stres din SUA înainte ca băncile mai mici de peste mări să fie scutite, iar o creștere suplimentară ar putea declanșa mai multe controale. De asemenea, se bazează pe creditele auto într-un moment în care tot mai mulți debitori se confruntă cu dificultăți. Ponderea împrumuturilor auto din SUA care au fost în mare întârziere în ianuarie a atins cel mai ridicat nivel din 2006 și, de asemenea, numărul creditelor neperformante este în creștere. Riscurile recesiunii se văd deja în rezultatele Santander: SUA reprezentau 11% din credite, dar 17% din banii puși deoparte pentru acoperirea pierderilor în decembrie.

Botín rămâne ferm angajată într-o strategie globală de retail pentru a-și finanța planul de a atrage investitorii sceptici cu 3,8 miliarde de euro în răscumpărări de acțiuni și dividende. „Nu putem fi doar Europa”, spune ea. Banca a făcut pași mari în Regatul Unit și în America Latină, iar anul trecut a obținut 15% din profitul său din SUA, fiind pe locul al doilea după Brazilia. Așadar, cântecul de sirenă al pieței americane continuă să sune.

Sursa – www.ft.com