Despre Libertate.init() direct de la freelancerii care le-au trecut pragul

„Vreau să am libertatea să mă dau cu placa în fiecare dimineață” – interviu cu Delia Tristu În briza mirosului de munte din jurul Brașovului, Delia poveștește cu patos despre procesul prin care ea a trecut de la angajat model la freelancer de succes, în doar șase săptămâni. Mai mult decât atât ea a fost singura persoană care a finalizat programul în trei săptămâni, program care în mod normal durează trei luni. Determinarea, entuziasmul și munca Deliei sunt provocatoare pentru fiecare dintre noi. Povestea ei este atât de umană și atât de naturală, încât suntem convinși că fiecare veți avea ceva de învățat de la ea.

”Aveam nevoie să îmi demonstrez mie că pot să fac asta și pot să câștig astfel încât să mă pot da cu placa în fiecare dimineață.”

”Am cochetat cu ideea de freelancing încă de când am aflat că există. Îmi doream să fac asta, fiindcă îmi oferea libertatea să mă dau cu placa în fiecare dimineață, să îmi ascult pasiunile și să îmi combin hobby-urile după bunul meu plac. Astfel după primul call cu Raul de la Libertate.init(), am știut că asta am nevoie să fac. Am strâns banii și m-am înscris în program.

Am încercat să fac freelancing pe cont propriu, dar m-am bătut cu capul de interacțiunea cu clienții, negocierea, comunicarea și toate cele auxiliare muncii de freelancer. Am încercat și am eșuat cu brio, dar asta m-a motivat și mai mult. În Brașov, grila de salarizare este mai mică, iar câștigurile mele, după șapte ani de experință, nu erau proporționale cu valoarea mea ca programator. Având astea în minte am mâncat pe pâine programul băieților de la Libertate.init(). Am muncit zi de zi, fără întrerupere și am reușit să finalizez programul în doar trei săptâmâni, iar după șase săptămâni de freelancer cu acte în regulă, mi-am triplat veniturile pe care le aveam în companie. Mi s-a părut un efort financiar foarte mare și de aceea am vrut să îl fructific cât mai repede posibil. Aveam nevoie să îmi demonstrez mie că pot să fac asta și pot să câștig astfel încât să mă pot da cu placa în fiecare dimineață.

Am reușit! Și sunt mai mult decât bucuroasă și entuziasmată. Atât Raul cât și Cristi sunt mega mentori și le mulțumesc pentru încrederea, susținerea și îndrumarea oferită. Programul lor merită toți banii, nu regret nicio clipă eforturile financiare pe care le-am făcut pentru a intra în programul lor.

Acum sunt un om liber și împlinit.”

Povestea Deliei este un simbol al perseverenței și al determinării pentru toți programatorii cu experiență care își doresc altceva. Pe canalul de Youtube, al lui Raul Pop, unul dintre fondatorii Libertate.init(), puteți urmării discuția față în față dintre ei și Delia, iar dacă ești programtor cu experiență și cauți creștere sănătoasă, nu ezita să stai de vorbă cu ei. Lasă-le un mesaj aici, suntem siguri că vei avea parte de o dezvoltare perfectă pentru tine.