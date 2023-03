Fed se confruntă cu dilema creșterii ratei dobânzii pe fondul turbulențelor din bănci

Rezerva Federală trebuie să ia în această săptămână una dintre cele mai importante decizii din campania sa de majorare a ratelor, deoarece se gândește dacă să pună în aplicare o nouă creștere fără să știe dacă eforturile de consolidare a sectorului bancar vor funcționa pe termen lung.

Oficialii băncii centrale se vor aduna marți pentru ultima lor întâlnire de două zile, în cadrul căreia trebuie să decidă dacă vor continua cu o altă creștere a ratei cu un sfert de punct sau dacă vor renunța la o creștere.

Dilema vine în condițiile în care autoritățile mondiale au acționat rapid pentru a sprijini sistemul financiar în urma prăbușirii Silicon Valley Bank la începutul acestei luni, Fed lansând o nouă facilitate de ajutorare a creditorilor, iar guvernul elvețian intermediind o preluare grabnică a unui Credit Suisse șubred de către UBS.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă aceste acțiuni vor fi suficiente pentru a stopa consecințele crizei. Prețul acțiunilor celor mai multe bănci regionale din SUA se situează mult sub nivelurile înregistrate înainte de implozia SVB, în timp ce acțiunile First Republic Bank încă se prăbușesc în urma unei a doua retrogradări a ratingului de credit duminică.

Prin urmare, Fed zboară într-o oarecare măsură în orb, în timp ce decide dacă să întrerupă campania sa agresivă pentru a reduce inflația persistentă, într-un efort de a ajuta la stabilizarea sistemului financiar.

„Este un moment extrem de provocator”, a declarat Ellen Meade, care a fost consilier principal al consiliului guvernatorilor băncii centrale până în 2021. „În acest caz, (președintele Fed, Jay) Powell trebuie să fie atât pompier, cât și polițist”.

Complicând și mai mult decizia cu miză mare, care urmează să fie luată miercuri, este faptul că aceasta va fi însoțită de noi proiecții nu doar pentru traiectoria ratelor dobânzilor, ci și pentru creștere, inflație și șomaj, într-un moment în care situația economică se schimbă rapid.

„Toată această chestiune este un eveniment dezinflaționist … dar este foarte greu de știut în acest moment cât de dezinflaționist este”, a declarat Ian Shepherdson, economist șef la Pantheon Macroeconomics, referindu-se la turbulențele din sectorul bancar.

Alimentarea incertitudinii este dată de faptul că se așteaptă ca băncile regionale să își reducă drastic împrumuturile ca răspuns la recentele tulburări. Torsten Slok, economist-șef la Apollo Global Management, estimează că băncile care dețin aproximativ 40% din totalul activelor din întregul sector s-ar putea restrânge, ceea ce ar duce la o recesiune puternică în acest an.

„Ceea ce știm este că combinația atât a efectelor întârziate ale politicii monetare care încetinesc lucrurile, cât și amplificarea acum cu acest risc de scădere, nu face decât să complice lucrurile”, a spus el.

Slok estimează că combinația de condiții financiare și standarde de creditare mai stricte în urma falimentelor recente ale băncilor a crescut, de fapt, rata fondurilor federale – rata la care băncile se împrumută între ele – cu 1,5 puncte procentuale de la intervalul său țintă actual, cuprins între 4,50% și 4,75%.

Ca urmare, el se așteaptă acum ca Fed să renunțe la o creștere a ratei miercuri. Economiștii de la Goldman Sachs, care prevăd, de asemenea, o pauză în această săptămână, estimează echivalentul a aproximativ un sfert de punct până la o jumătate de punct de creștere a ratei fondurilor federale în urma evenimentelor recente. Alți economiști susțin că este încă prea devreme pentru a face o estimare precisă.

O pauză totală a campaniei de creștere a ratei ar marca o întoarcere bruscă pentru banca centrală, care a evocat încă de luna aceasta perspectiva accelerării ritmului de creștere a ratei cu o creștere de jumătate de punct, după ce luna trecută a trecut la o cadență mai tipică de un sfert de punct.

În mărturiile din Congres înainte de publicarea cifrelor privind locurile de muncă și inflația din februarie, Powell a declarat că decizia va depinde în parte de aceste date atent urmărite, dintre care niciuna nu a arătat prea multe semne de răcire a economiei. De asemenea, el a spus că Fed va trebui în cele din urmă să ridice rata de referință mai sus de nivelul de 5,1% preconizat de oficiali încă din decembrie.

De atunci, majoritatea economiștilor și-au revizuit în jos așteptările pentru așa-numitul „dot plot”, care agregă previziunile individuale pentru rata fondurilor federale până în 2025.

Înainte de implozia Silicon Valley Bank, mulți credeau că estimarea mediană pentru așa-numita rată „terminală” va crește cu o jumătate de punct procentual, ajungând la o valoare cuprinsă între 5,5 și 5,75%. Acum, unii se așteaptă ca aceasta să rămână neschimbată, în timp ce alții se așteaptă doar la o creștere de un sfert de punct.

Traderii de pe piețele futures ale fondurilor federale sunt chiar mai ezitanți, sugerând că Fed va crește ratele doar cu încă un sfert de punct procentual înainte de a inversa cursul și de a implementa reduceri.

„Fed mai are ceva de făcut”, a declarat Vincent Reinhart, care a lucrat la banca centrală americană timp de peste două decenii și care acum este la Dreyfus și Mellon, deși a spus că oficialii sunt „mai puțin siguri unde se îndreaptă”.

Economiștii intervievați în ultimul sondaj al Financial Times, realizat în parteneriat cu Initiative on Global Markets de la Booth School of Business a Universității din Chicago, au declarat că evenimentele recente i-au determinat să își reducă așteptările privind rata fondurilor federale la sfârșitul anului cu un sfert de punct procentual. Cu toate acestea, cei mai mulți văd în continuare Fed majorând rata cel puțin până la 5,5% – și menținând-o la acest nivel până în 2024.

Reinhart a avertizat că, dacă Fed ar face o pauză în ceea ce privește creșterea ratelor în încercarea de a consolida stabilitatea financiară, mai ales că datele economice justifică o înăsprire suplimentară, aceasta s-ar confrunta cu critici tot mai mari pentru că nu a reușit să gestioneze suficient sectorul bancar pentru a preveni o astfel de problemă în primul rând.

În plus, Meade a avertizat că o astfel de mișcare ar putea pune sub semnul întrebării angajamentul lui Powell de a lupta împotriva inflației, adăugând că ea susține o creștere a ratei cu un sfert de punct.

„Păstrează noțiunea de credibilitate pe care a făcut eforturi mari pentru a o restabili în ultimul an”, a spus ea. „Nu aș crede că ar vrea să renunțe la asta în acest moment”.

Sursa – www.ft.com