Grupul MOL a obţinut un rezultat operaţional de aproape 1,56 miliarde dolari

În prezent, grupul MOL a înregistrat un rezultat EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) de 1,559 miliarde de dolari, în timp ce rezultatul operaţional CCS EBITDA în trimestrul al doilea a crescut cu 153% faţă de anul precedent, atingând o valoare record de 893 milioane dolari, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Un rezultat EBITDA solid în T2 permite Grupului MOL să îmbunătăţească perspectiva pentru anul 2021 la „aproximativ 3 miliarde de dolari” de la „aproximativ 2,3 miliarde de dolari, se menţionează în comunicat.

„Sunt foarte mândru să anunţ că am raportat cel mai performant trimestru din istoria Grupului MOL. Modelul nostru de afaceri rezilient şi integrat nu doar că a reuşit să facă faţă cu succes provocărilor generate de Covid, dar a şi valorificat oportunităţile de pe piaţa materiilor prime. Astfel, am obţinut un rezultat operaţional CCS EBITDA de 893 milioane dolari în al doilea trimestru, ceea ce înseamnă că ne îmbunătăţim perspectiva pentru întregul an, la aproximativ 3 miliarde dolari, de la 2,3 miliarde dolari. Sunt foarte încântat de progresul pe care îl înregistrăm în principalele proiecte, pe măsură ce punem în aplicare planurile strategice în parcursul nostru spre 2030 şi mai departe”, a declarat Zsolt Hernadi, chairman-CEO.

-În trimestrul al doilea din acest an, pe segmentul de Downstream, rezultatul operaţional CCS EBITDA a crescut cu 305% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 447 milioane dolari, stimulat de o performanţă foarte solidă în petrochimie, în timp ce marjele de rafinare şi-au revenit treptat de la nivelurile scăzute atinse în T2 2020.

În perioada analizată, segmentul Downstream a generat rezultate cu 73% mai bune decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Rezultatul solid al segmentului Downstream a fost determinat în principal de o performanţă remarcabilă în petrochimie, marja integrată în petrochimie atingând o valoare record de 1.035,8 euro/t în luna aprilie.

Astfel, Downstream a devenit segmentul care a contribuit cel mai mult la performanţa Grupului în T2, prin generarea unui flux de numerar liber de 307 milioane dolari.

Însă, în privinţa investiţiilor aflate în derulare, proiectul de polioli era finalizat în proporţie de peste 84% la sfârşitul T2.

-Pentru segmentul Upstream, rezultatul EBITDA a ajuns la 336 milioane USD în trimestrul doi, o valoare de exact trei ori mai mare decât acum un an, iar rezultatul în primul semestru s-a situat la 645 milioane dolari, adică echivalentul unei creşteri de 117% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, determinată de preţuri tot mai mari la petrol şi gaze.

Volumul producţiei de petrol şi gaze a scăzut uşor cu 5% faţă de primele trei luni ale acestui an, la 111.200 de barili echivalent petrol.

De altfel, Upstream rămâne unul dintre segmentele care contribuie cel mai mult la generarea de numerar în cadrul Grupului, cu un flux de numerar liber simplificat în creştere faţă de anul precedent, precum şi faţă de trimestrul precedent, la 230 milioane dolari în T2.

-Segmentul Consumer Services a atins o cifră record pentru rezultatul EBITDA în T2 2021, adică o creştere de 48% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 164 milioane dolari. Această performanţă a generat un flux de numerar liber solid, în valoare de 230 milioane dolari în prima jumătate a anului, cu 50% mai mult decât acum un an.

Relaxarea restricţiilor şi a stărilor de alertă din pandemie în principalele ţări din Europa Centrală şi de Est în care este prezent MOL a avut un efect pozitiv asupra volumelor de vânzări şi a marjei non-fuel. Marja non-fuel a crescut cu 34% în T2, stimulată de performanţa solidă înregistrată de o gamă largă de categorii pe pieţele din Ungaria, România, Cehia şi Slovacia.

Volumul total al vânzărilor a crescut cu 25% faţă de anul trecut în trimestrul doi ca urmare a intensificării călătoriilor după relaxarea restricţiilor. În T2 2021, MOL împreună cu sucursala sa INA au convenit să achiziţioneze OMV Slovenia, inclusiv 120 de staţii de servicii şi operaţiunile wholesale. Numărul staţiilor Fresh Corner a crescut la 1.008 în T2 de la 984 în T1 2021.

-În ceea ce priveşte segmentul Gas Midstream, în trimestrul al doilea EBITDA a scăzut cu 48%, ajungând la 23 milioane dolari, pe fondul diminuării veniturilor din tranzit şi a veniturilor reglementate ca o consecinţă a reducerii substanţiale a cererii pentru capacitate transfrontalieră şi servicii de transport. Volumele de transport intern au crescut cu 32% în T2 faţă de anul precedent, în timp ce volumele de transport la export (către Ucraina, România, Croaţia şi Slovacia) au scăzut considerabil, cu aproape 87%.

Aşadar, Grupul MOL este o companie de petrol şi gaze internaţională integrată şi independentă şi o companie de retail cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, o forţă de lucru dinamică formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.000 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est.