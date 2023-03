Marea Britanie trebuie să părăsească Tratatul Cartei Energiei

În opinia sa, președintele Net Zero Review din Marea Britanie și fost ministru al Energiei din Regatul Unit,

„În Net Zero Review, publicată la începutul acestui an, am cerut Regatului Unit să răspundă la creșterea concurenței globale pe net zero printr-o abordare mai clară a comerțului ecologic. Nu ar exista un loc mai bun pentru a începe decât acționând asupra Tratatului învechit al Cartei Energiei, care reprezintă o amenințare la adresa ambițiilor nete zero ale Regatului Unit în țară și a credibilității sale în străinătate”.

Tratatul Cartei Energiei este un acord de investiții care datează de la mijlocul anilor 1990. Scopul său inițial a fost de a promova investițiile europene în energie în țările post-sovietice după căderea Zidului Berlinului.

Cu toate acestea, astăzi, tratatul este din ce în ce mai mult folosit de companiile de combustibili fosili pentru a da în judecată guvernele pentru introducerea politicilor climatice. Italia a fost dat în judecată pentru interzicerea forajelor petroliere offshore, Olanda pentru legea de eliminare a cărbunelui și Slovenia pentru interzicerea fracking-ului.

O companie petrolieră care a câștigat 210 de milioane de lire sterline de la guvernul italian din cauza restricțiilor asupra forajelor petroliere offshore este un exemplu perfect al riscului la care acest tratat învechit îl expune acum și Marea Britanie. Compania a câștigat de șase ori mai mult decât a cheltuit vreodată pentru proiect, iar acum este probabil să folosească acele câștiguri pentru a finanța noi explorări petroliere.

În mod clar, tratatul nu este potrivit pentru provocările secolului XXI. Crește costurile tranziției energetice, în timp ce o încetinește.

În mod alarmant, riscă, de asemenea, să aibă un efect „înfricoșător” dacă guvernele se retrag de la noile politici importante pentru a nu fi dat în judecată – un pericol despre care experții ONU în climă au avertizat în mod special în cel mai recent raport al Grupului Interguvernamental de Experti în Schimbări Climatice.

În aprilie, oficiali din țările membre ale Tratatului Cartei Energiei se vor întâlni pentru a discuta posibile reforme ale acestuia. Dar știm deja rezultatul: discuțiile de modernizare au eșuat.

Acest lucru se datorează faptului că mai multe țări europene, printre care Germania, Franța, Spania și Țările de Jos, au decis să părăsească tratatul din cauza reformelor care nu merg suficient de departe pentru a-l aduce în conformitate cu Acordul de la Paris.

Chiar și Comisia Europeană, care a condus anterior procesul de modernizare, favorizează acum o retragere completă a UE.

Fără sprijinul aliaților tradiționali ai Regatului Unit pentru continuarea procesului de reformă, va fi imposibil ca țara să facă schimbări pe cont propriu împotriva membrilor rămași, mai puțin ambițioși din punct de vedere climatic.

Poziția anterioară a Regatului Unit, de a sprijini modernizarea, nu mai este așadar credibilă. În schimb, trebuie să se adreseze unor țări partenere cu idei similare, cum ar fi Germania, Franța și Țările de Jos, și să înceapă procesul de co-conducere a unei retrageri ordonate din tratat.

Guvernul Regatului Unit a recunoscut deja problema, fostul ministru al energiei, Greg Hands, declarând: „Marea Britanie nu poate sprijini un tratat învechit care împiedică investițiile în energie curată și îi expune pe contribuabilii britanici la un risc crescut de provocări legale costisitoare”.

Sper să văd aceeași claritate din partea noului Departament pentru Securitate Energetică și Net Zero, precum și a noului Departament consolidat pentru Afaceri și Comerț.

Cursa pentru atingerea zero net este atât o oportunitate economică uriașă pentru întreprinderile și locurile de muncă din Marea Britanie, cât și un imperativ de mediu. Trebuie să tragem fiecare pârghie pentru a accelera tranziția către o economie verde, nu să aruncăm nisip în viteze la fiecare pas.

În lunile următoare, guvernul urmează să răspundă la Net Zero Review. Alături de un plan ambițios, trebuie să continuăm să dăm dovadă de lider în domeniul climatic al Regatului Unit prin retragerea dintr-un tratat învechit.

