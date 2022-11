Care este cea mai ieftină încălzire?

Încălzire economică și încălzire convenabilă: în articolul de astăzi ne concentrăm pe aceste două concepte care sunt doar aparent aceleași. De altfel, în timp ce cuvântul „economic” indică cel mai puțin costisitor tip de încălzire, adjectivul „convenient” sugerează în schimb o abordare mai orientată pe raportul calitate/preț.

Cea mai ieftina incalzire

Pompa de caldura, centrala pe gaz natural, centrala pe gpl, lemne sau peleti: propunerile tehnologice sunt multe. Din punct de vedere al logicii economice, se poate spune, fără îndoială, că economii maxime se realizează cu lemnul din producția proprie, un combustibil regenerabil și complet gratuit, conform ideipractice.ro

Lemnele de foc pot fi arse in seminee deschise sau sobe cu lemne inchise (mai corect, termoseminee) care pot incalzi si apa, insa acest tip de incalzire implica si probleme majore.

Necesitatea spațiilor mari de depozitare a lemnului;

Mizerie (pământ, insecte) care pot pătrunde în casă, dacă lemnul este stivuit într-un colț al casei;

Praful, cenusa se curata zilnic;

Alimentarea manuala: focul trebuie alimentat de mai multe ori pe parcursul zilei, o data la doua-trei zile in cazul sobelor mari;

Supraveghere, deoarece dacă există flăcări deschise (cum ar fi un șemineu care funcționează) acestea nu trebuie lăsate nesupravegheate;

Tendința fumului de a înnegri pereții casei, în cazul în care se alege un șemineu deschis;

Multă muncă pentru a asigura o aprovizionare constantă;

Poluarea aerului.

Apropo de comoditate, abordarea se schimbă: încălzirea are inevitabil un cost tehnologic pentru că astăzi este de neconceput să te bazezi pe șemineele pe lemne așa cum se întâmpla acum 50-60 de ani. Cheia problemei este cum să alegeți cel mai potrivit sistem de încălzire a locuinței în funcție de nevoile familiei.

Multe familii locuiesc in apartamente unde – de regula – fiecare spatiu este pretios; găsirea locului pentru depozitarea lemnului ar fi foarte nerealist.

O alternativă de încălzire utilizată pe scară largă în clădirile noi este pompa de căldură care permite încălzirea cu emisii zero în atmosferă: în acest caz, însă, investiția tehnologică este mai mare decât cea a centralei. Pompa de căldură implică și o nevoie de spațiu în casă deoarece, spre deosebire de centrală, ocupă aproximativ spațiul unui frigider mare.

În cele din urmă, există centrala. Toată Romania, cu rare excepții în zonele montane sau în zonele cu densitate redusă a populației, este deservită de rețeaua de distribuție a gazului metan care ajunge direct la case, fără a fi nevoie de depozitare și într-un mod complet sigur pregătit pentru racordarea la centrală. In rare cazuri se poate folosi o centrala pe gpl, insă doar din rationamente de confort, nu si din rationamente economice, deoarece o centrala pe gpl poate avea costuri cu pana la 50% mai mari decat in cazul centralelor pe gaze naturale.

Daca centrala este cea mai potrivita alegere pentru situatia ta de locuit, trebuie remarcat ca exista modalitati de a reduce costurile cu energia evitand facturile excesiv de mari in timpul iernii.

Cum să reduceți consumul de gaz și să reduceți facturile

Evitați acoperirea caloriferelor cu perdele sau mobilier grele, pentru a permite aerului cald să circule corect;

Daca centrala are o vechime mai mare de 10-15 ani si este ineficienta, ia in considerare inlocuirea sa cu o centrala in condensatie de noua generatie;

Verificați casa pentru a vedea dacă există zone de dispersie, de exemplu corpuri vechi care trebuie înlocuite sau izolația termică care trebuie îmbunătățită;

Evaluează cele mai bune oferte de pe piață privind furnizarea de energie electrică și gaz;

Economisirea la încălzire începe adesea de la cazan. Este dovedit că la noile cazane în condensare se generează imediat o economie de 25% la consum.