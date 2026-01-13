Pompele de căldură sunt tot mai des menționate ca o alternativă la sistemele de încălzire convenționale. Un ghid publicat de Independent analizează aspecte precum prețurile, eficiența și factorii care influențează rentabilitatea unei astfel de investiții pe termen lung.

Ce este o pompă de căldură?

O pompă de căldură reprezintă o alternativă cu emisii reduse la centralele termice pe gaz sau pe combustibil lichid. Spre deosebire de acestea, pompa de căldură utilizează electricitatea pentru a transfera căldura. Principiul de funcționare este similar cu cel al unui frigider, care extrage căldura din interior și o eliberează în exterior. O pompă de căldură face același lucru, dar în sens invers, captând căldura din aer sau din sol și transferând-o în interior pentru a încălzi caloriferele, sistemele de încălzire prin pardoseală și apa menajeră.

Chiar și la temperaturi scăzute, aerul și solul conțin energie termică ce poate fi utilizată. O pompă de căldură concentrează această energie cu ajutorul unui agent frigorific și al unui compresor, eliberând-o apoi la o temperatură mai ridicată pentru a încălzi locuința. Eficiența sistemului scade odată cu temperatura exterioară, dar sistemele moderne sunt proiectate să funcționeze eficient chiar și în condiții de îngheț. Datorită eficienței ridicate, pentru fiecare unitate de energie electrică utilizată, o pompă de căldură poate furniza de două până la trei unități de energie termică. Această eficiență, împreună cu subvențiile guvernamentale, determină tot mai multe gospodării să analizeze oportunitatea instalării unei pompe de căldură.

Tipuri de pompe de căldură

Conform publicației Independent, există două tipuri principale de pompe de căldură: aer-apă și sol-apă. Ambele tipuri asigură încălzire regenerabilă prin transferul căldurii naturale existente, dar diferă modul în care captează și livrează această energie.

Ambele tipuri de pompe de căldură pot reduce semnificativ dependența de combustibilii fosili, facturile la energie și amprenta de carbon a unei locuințe. Alegerea corectă depinde de factori precum bugetul, spațiul disponibil, dimensiunea proprietății și eligibilitatea pentru stimulente guvernamentale, cum ar fi Schema de Modernizare a Centralei Termice.

Este o pompă de căldură o soluție potrivită?

Pompele de căldură au un cost inițial mai ridicat, deoarece tehnologia este relativ nouă, dar sunt disponibile subvenții de 7.500 de lire sterline, arată Independent. Un avantaj important al pompelor de căldură este eficiența lor. Acestea pot utiliza doar 1 kW de energie electrică pentru a furniza 3 kW de căldură, deoarece preiau și concentrează căldura existentă în mediul exterior. În comparație, o centrală termică pe gaz performantă va utiliza 1 kW de gaz și va furniza 0,85 kW de căldură.

Costul energiei influențează însă această ecuație. În perioada iulie-septembrie 2025, prețul energiei electrice este de 25,73 pence/kWh, comparativ cu gazul la 6,33 pence/kWh, de aproximativ patru ori mai mare. Acest lucru se datorează faptului că electricitatea trebuie generată, uneori din gaz, apoi distribuită prin rețea, ceea ce implică investiții și costuri de întreținere. Astfel, se poate ajunge la costuri mai mari pentru aceeași cantitate de căldură, dacă nu se fac ajustări la locuință și la modul de utilizare a căldurii.

Pentru a minimiza costurile, este necesară o locuință bine izolată. Reducerea curenților de aer și optimizarea izolației termice sunt măsuri utile pentru a reduce factura la încălzire. Izolarea podului și utilizarea becurilor LED sunt cele mai accesibile metode de a crește eficiența energetică a unei locuințe, dar se pot lua în considerare și izolarea pereților, geamurile duble și panourile solare.

Callum Medway, șeful departamentului de încălzire și răcire de la Glow Green, a precizat că este important să se asigure o temperatură mai scăzută a caloriferelor, deoarece acest lucru crește eficiența. Centralele termice pe gaz furnizează adesea apă la 60-70 de grade Celsius, dar Medway sugerează 40 de grade pentru a menține eficiența pompei de căldură. În aceste condiții, locuința se va încălzi mai lent, dar, cu o configurație adecvată, temperatura va fi confortabilă, iar costurile de funcționare pot fi cu până la o treime mai mici decât în cazul utilizării gazului.

Economii suplimentare pot fi obținute prin utilizarea panourilor solare sau a unei baterii solare, deoarece acestea permit producerea propriei energii electrice și achiziționarea de energie electrică la preț redus în timpul nopții.

Utilizarea unei pompe de căldură necesită o perioadă de acomodare. Persoanele ale căror facturi au crescut au încercat să utilizeze pompa de căldură similar cu o centrală termică pe gaz, obținând căldură instantanee, ceea ce duce la un consum mare de energie electrică. Se recomandă utilizarea unui termostat inteligent care învață obiceiurile utilizatorilor și încălzește treptat locuința, pregătind-o pentru sosirea acestora.

Cum se instalează o pompă de căldură?

Procesul de instalare a unei pompe de căldură este relativ simplu. Mulți ingineri de instalații termice și companii specializate în centrale termice sunt acreditați pentru a monta pompe de căldură aer-apă și sol-apă. La alegerea unui furnizor, este important să se verifice dacă acesta deține certificarea MCS (Microgeneration Certification Scheme). Această certificare garantează că sistemul este proiectat și instalat conform standardelor de calitate recunoscute și este o cerință pentru a beneficia de subvenții guvernamentale, cum ar fi Schema de Modernizare a Centralei Termice.

Pașii necesari pentru a instala o pompă de căldură:

Obțineți oferte de la cel puțin trei instalatori acreditați MCS. Solicitați o evaluare detaliată a locuinței pentru a determina dimensiunea corectă a pompei de căldură. Verificați eligibilitatea pentru subvenții guvernamentale. Asigurați-vă că instalatorul oferă o garanție.

Urmând acești pași, se poate găsi instalatorul potrivit și se poate asigura montarea corectă, eficientă și la cel mai bun preț a noii pompe de căldură.

Cât costă o pompă de căldură?

Costul unei pompe de căldură variază în funcție de tipul sistemului, dimensiunea proprietății și complexitatea lucrărilor pregătitoare. Comisia Națională pentru Infrastructură a estimat că, în medie, o pompă de căldură aer-apă costă cu aproximativ 10.000 de lire sterline mai mult decât o centrală termică tradițională pe gaz. Sprijinul guvernamental este esențial pentru a reduce acest decalaj.

Schema de Modernizare a Centralei Termice a Guvernului Regatului Unit oferă subvenții de până la 7.500 de lire sterline pentru costul instalării unei noi pompe de căldură aer-apă sau sol-apă. Pentru a beneficia de această schemă, este necesar:

Un certificat de performanță energetică (EPC) valid. Înlocuirea unei centrale termice pe combustibil fosil. Instalarea unei pompe de căldură certificată MCS.

Cu acest sprijin, multe gospodării pot reduce costul inițial al unui sistem aer-apă la un nivel comparabil cu cel al unei centrale termice de înlocuire, făcând încălzirea cu emisii reduse de carbon mai accesibilă.

„Majoritatea proprietăților vor avea nevoie de calorifere de dimensiunea corectă instalate pentru a aduce proprietatea la standard”, a declarat Callum Medway de la Glow Green. „Proprietățile noi construite începând cu 2019 nu ar trebui să aibă nevoie de nicio modernizare a caloriferelor.”

Zgomotul pompelor de căldură

Reglementările limitează nivelul de zgomot produs de pompele de căldură la 42 dB, similar cu zgomotul produs de un frigider.

Pompe de căldură la apartament

Medway a precizat că instalarea unei pompe de căldură la apartament depinde de spațiul exterior disponibil: „Acest lucru ar depinde de spațiul dumneavoastră exterior, trebuie să meargă undeva, ceea ce înseamnă că probabil că trebuie să fiți la apartamentul de la parter cu un spațiu de grădină”.

Unde se instalează pompa de căldură?

„Majoritatea merg lângă proprietate, ceea ce înseamnă o instalare mai ieftină și mai îngrijită; altfel, aveți cheltuiala inutilă de a săpa tranșee pentru conducte subterane”, a mai spus Medway.

Costul de funcționare

„Totul va depinde de temperatura de curgere proiectată”, a explicat Medway. „Montăm ca standard o temperatură de curgere de 40 de grade, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie cu 33% mai ieftin de funcționare decât gazul. Dacă aveți calorifere mai mici, temperatura de curgere va crește, ceea ce înseamnă mai puțină eficiență și mai multe costuri, am sfătui clienții să nu depășească 45 de grade decât dacă au panouri solare fotovoltaice, imersie sau baterii pentru a atenua costurile. Desigur, totul depinde de modul în care utilizați comenzile.”

Eficiența pompelor de căldură

Medway a adăugat că „cea mai importantă funcție a pompei de căldură este compensarea meteorologică, care, atunci când este configurată corect, va utiliza automat cantitatea corectă de energie de care are nevoie locuința, indiferent de condițiile meteorologice externe”.

Înainte de a lua o decizie, este important să se analizeze cu atenție costurile inițiale, potențialele economii și factorii specifici fiecărei locuințe.