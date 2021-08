Protejeaza-ti casa cand pleci in vacanta. Iluminatul inteligent, cel mai ieftin „paznic”

Siguranta caminului este mereu motiv de griji cand pleci pentru mai mult timp de acasa, insa nu toti avem pe cineva care sa se ocupe de locuinta atunci cand suntem in vacanta sau sisteme de alarma ori contracte cu firme de paza care sa intervina cand ceva le declanseaza. Protejarea locuintei poate fi acum mult mai simpla, iar grijile mult mai putine, datorita sistemelor inteligente de iluminat, ce pot fi controlate de la distanta, astfel incat sa para ca este mereu cineva acasa.

Cum iti pazesti casa cu ajutorul iluminatului inteligent

De fiecare data in sezonul vacantelor Politia vine cu recomandari menite sa ne ajute sa tinem hotii la distanta atunci cand nu suntem acasa. Unul dintre cele mai populare sfaturi este acela de a lasa lumina aprinsa in una dintre camere, pentru a-i descuraja pe spargatorii de locuinte. Acestia nu sunt, insa, chiar atat de usor de pacalit cum s-ar crede si un simplu filaj ii poate ajuta sa isi dea seama ca lumina aprinsa este doar un truc banal.

Daca faci, insa, trecerea la iluminatul inteligent, ai posibilitatea de a controla luminile din casa prin reteaua wi-fi, ceea ce se poate dovedi a fi mult mai eficient.

Becurile inteligente iti vor schimba viata

Becurile Philips Hue pot inlocui orice bec normal din casa ta, fara sa fie nevoie sa schimbi corpurile de iluminat, daca nu iti doresti acest lucru.

Odata montate si conectate la reteaua wireless, le poti controla fie cu ajutorul telefonului mobil, fie prin aplicatii precum Siri, Alexa ori Google Home. Cand folosesti becuri led inteligente este suficienta o comanda vocala pentru a aprinde sau a stinge lumina atunci cand esti in casa. De asemenea, poti folosi aplicatiile pentru a programa in ce intervale orare sa se aprinda lumina in apartament ori pe terasa casei, chiar daca esti, chiar daca nu esti acasa.

Cand pleci in vacanta, aceasta functie de programare te poate ajuta sa tii la distanta eventualii hoti care ies dupa prada atunci cand stiu ca oamenii sunt plecati de acasa.

Cum alegi becurile potrivite pentru locuinta ta

Becurile cu tehnologie LED sunt mult mai economice decat cele clasice si au o durata de viata mai mare. Ele se potrivesc la orice sisteme electrice de iluminat si trebuie doar sa faci alegerile corecte in functie de destinatia spatiului in care le montezi.

Pentru living si dormitor cele mai potrivite sunt becurile led cu lumina alba calda, care are un efect odihnitor si calmant. Pentru bucatarie, bai si holuri ori pentru biroul pe care il ai amenajat acasa este bine sa optezi pentru becuri cu lumina alba rece, care te va ajuta sa ramai plin de energie si sa iti pastrezi capacitatea de concentrare.

Daca vrei sa creezi o atmosfera de petrecere poti monta becuri ce isi pot schimba culoarea, acestea fiind potrivite si pentru terase sau foisoare; paleta de modele este una foarte variata, becurile avand setari ce pot imita apusul sau rasaritul soarelui, spre exemplu.

In plus, daca montezi si un comutator inteligent in locuinta ta, vei putea controla cu ajutorul lui mai multe surse de iluminat si vei scapa de drumurile pana la intrerupator; comutatoarele inteligente pot controla si becurile clasice, daca nu doresti sa inlocuiesti toate becurile din casa cu unele inteligente.