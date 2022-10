În această perioadă, 1 din 2 români care locuiesc la casă au în plan lucrări de îmbunătățire, renovare și amenajări exterioare a proprietății, arată unui sondaj online comandat de STAR STONE, cel mai mare producător român de pavaje premium destinate sectorului rezidențial.

Românii nu mai au apetit pentru renovări. 10% ar aloca peste 5.000 de lei pentru un astfel de proiect

În prezent, aproape 60% dintre aceștia vor aloca până la 1.500 de euro pentru un astfel de proiect, 20% iau în calcul un buget de până la 3.000 de euro, 12% – de până la 5.000 de euro, iar 10% vor aloca peste 5.000 de euro.

Deși românii sunt, în continuare, interesați de îmbunătățirea spațiului în care locuiesc, cifrele sunt mai mici decât anul trecut, aceștia apreciind că prețurile în creștere ale materialelor de construcții, împreună cu majorarea costurilor la utilități și războiul de la graniță sunt principalii factori care influențează negativ evoluția pieței rezidențiale de construcții.

Concret, peste jumătate dintre cei care vor face renovări exterioare în următorii 2 ani se vor axa pe lucrări de tâmplărie, de renovare a acoperișului și de termoizolații, 35% sunt interesați de montaje de pervazuri pentru ferestre, 42% de amenajări peisagistice, iar 25% dintre aceștia iau în calcul să monteze pavaje în curțile locuințelor. Mai mult de o treime vor monta pavaj premium cu aspect de piatră naturală, iar un sfert vor opta pentru pavaj premium vibropresat (25,22%).

În opinia sa, „Montarea de pavaje a devenit un lucru tot mai obișnuit în proiectele de amenajări exterioare. Din ce în ce mai populare, modelele de dale de pavaj sunt o opțiune foarte utilă și de durată pentru personalizarea spațiului. Statistic, în Europa sunt montați, anual, 100 de metri pătrați de dale de pavaje de persoană în fiecare an. În România, deși departe de aceste statistici, vorbim de o piață în creștere” spune Cristian Pop, Director General STAR STONE.

40% dintre români preferă materialele de construcții produse în România

Cât privește locul de achiziție a materialelor de construcții, peste 3 sferturi dintre români își cumpără materiale de construcții pentru amenajările interioare și exterioare de la magazine de tip DIY (Dedeman, Leroy Merlin, BricoDepot etc.). Deși peste jumătate dintre respondenți nu au vreo preferință legată de proveniența materialelor de construcții folosite, 40% preferă să fie produse în România.

Atunci când cumpără materiale de construcții, românii țin cont de următoarele lucruri:

calitate (82%);

aspect (46%);

ușurința în montaj (39%);

preț – preferând produsele mai ieftine (36%).

În plus, „În cei 14 ani de existență pe piață, am pus foarte mult accent pe calitatea produselor noastre, inovând și investind permanent, astfel încât să oferim clienților ce își doresc. Avem, în prezent, 11 modele de pavaje premium și am obținut locul întâi la cel mai recent studiu QUDAL – QUALITY MEDAL România Construction 2022/2023, fiind desemnați producătorul de produse din beton și bunuri din beton care oferă cel mai înalt nivel al calității în România, loc deținut încă din 2017”, mai spune Cristian Pop.

În ceea ce privește periodicitatea cu care românii fac lucrări de amenajări interioare sau exterioare, 25% aleg să facă asta anual, îmbunătățind gradual locul în care trăiesc. Totodată, circa 15% dintre români schimbă câte ceva prin casă și prin curte în fiecare sezon, iar 23% la fiecare 2 – 3 ani.

Sondajul a fost realizat în mediul online, pe un eșantion reprezentativ de 1.189 de respondenți și are o marjă de eroare de +/- 2%.