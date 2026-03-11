A cincea scumpire din martie. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească

Prețurile la carburanți au crescut din nou luni, 11 martie, marcând a cincea majorare din această lună. Deși creșterea este una minoră, ea se adaugă unui val de scumpiri care a afectat șoferii pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

O benzinărie Petrom din Sectorul 6 al Capitalei, monitorizată de Economica, afișa luni dimineață un preț de 8,31 lei pe litru pentru benzina standard și 8,77 lei pe litru pentru motorina standard. Astfel, prețul benzinei a urcat cu 1 ban pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 2 bani pe litru.

Val de scumpiri în ultima perioadă

Majorarea de luni este a cincea înregistrată în luna martie și vine după alte opt scumpiri consecutive care au avut loc în februarie. Aceste creșteri de preț sunt puse pe seama efectelor războiului din Orientul Mijlociu. Doar în această lună, prețul benzinei a crescut în total cu 35 de bani pe litru, iar cel al motorinei cu 53 de bani pe litru. Aceste creșteri se adaugă celor din luna precedentă, punând o presiune constantă pe bugetul șoferilor.

Cronologia majorărilor de preț

Evoluția prețurilor în stațiile Petrom reflectă o tendință clară de creștere în ultimele săptămâni. Iată calendarul scumpirilor recente:

11 martie: Scumpire cu 1 ban/litru la benzină și 2 bani/litru la motorină

10 martie: Scumpire cu 10 bani/litru la benzină și 15 bani/litru la motorină

6 martie: Scumpire cu 9 bani/litru la motorină

5 martie: Scumpire cu 9 bani/litru la benzină și la motorină

4 martie: Scumpire cu 15 bani/litru la benzină și la motorină

28 februarie: Scumpire cu 3 bani/litru la benzină și 5 bani/litru la motorină

25 februarie: Scumpire cu 3 bani/litru la benzină și la motorină

24 februarie: Scumpire cu 6 bani/litru la benzină și la motorină

20 februarie: Scumpire cu 5 bani/litru la benzină și la motorină

18 februarie: Scumpire cu 2 bani/litru la benzină și la motorină

13 februarie: Scumpire cu 2 bani/litru la benzină și la motorină

Contextul pieței din România și Europa

Situația din România se înscrie într-un context european mai larg, în care prețurile la pompă au crescut constant, depășind pragul de 2 euro pe litru în mai multe state. Guvernele din Europa încep să analizeze măsuri pentru a atenua impactul acestor scumpiri asupra populației. Pe plan intern, Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere, operând o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 sub brandul Petrom și 162 sub brandul OMV. România are un consum anual de aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, cea mai mare parte fiind reprezentată de motorină.