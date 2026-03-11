Companii

A cincea scumpire din martie. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească

| | 3 min citire
A cincea scumpire din martie. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească

Prețurile la carburanți au crescut din nou luni, 11 martie, marcând a cincea majorare din această lună. Deși creșterea este una minoră, ea se adaugă unui val de scumpiri care a afectat șoferii pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

O benzinărie Petrom din Sectorul 6 al Capitalei, monitorizată de Economica, afișa luni dimineață un preț de 8,31 lei pe litru pentru benzina standard și 8,77 lei pe litru pentru motorina standard. Astfel, prețul benzinei a urcat cu 1 ban pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 2 bani pe litru.

Val de scumpiri în ultima perioadă

Majorarea de luni este a cincea înregistrată în luna martie și vine după alte opt scumpiri consecutive care au avut loc în februarie. Aceste creșteri de preț sunt puse pe seama efectelor războiului din Orientul Mijlociu. Doar în această lună, prețul benzinei a crescut în total cu 35 de bani pe litru, iar cel al motorinei cu 53 de bani pe litru. Aceste creșteri se adaugă celor din luna precedentă, punând o presiune constantă pe bugetul șoferilor.

Cronologia majorărilor de preț

Evoluția prețurilor în stațiile Petrom reflectă o tendință clară de creștere în ultimele săptămâni. Iată calendarul scumpirilor recente:

  • 11 martie: Scumpire cu 1 ban/litru la benzină și 2 bani/litru la motorină
  • 10 martie: Scumpire cu 10 bani/litru la benzină și 15 bani/litru la motorină
  • 6 martie: Scumpire cu 9 bani/litru la motorină
  • 5 martie: Scumpire cu 9 bani/litru la benzină și la motorină
  • 4 martie: Scumpire cu 15 bani/litru la benzină și la motorină
  • 28 februarie: Scumpire cu 3 bani/litru la benzină și 5 bani/litru la motorină
  • 25 februarie: Scumpire cu 3 bani/litru la benzină și la motorină
  • 24 februarie: Scumpire cu 6 bani/litru la benzină și la motorină
  • 20 februarie: Scumpire cu 5 bani/litru la benzină și la motorină
  • 18 februarie: Scumpire cu 2 bani/litru la benzină și la motorină
  • 13 februarie: Scumpire cu 2 bani/litru la benzină și la motorină

Contextul pieței din România și Europa

Situația din România se înscrie într-un context european mai larg, în care prețurile la pompă au crescut constant, depășind pragul de 2 euro pe litru în mai multe state. Guvernele din Europa încep să analizeze măsuri pentru a atenua impactul acestor scumpiri asupra populației. Pe plan intern, Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere, operând o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 sub brandul Petrom și 162 sub brandul OMV. România are un consum anual de aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, cea mai mare parte fiind reprezentată de motorină.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetRaluca Dumitru, mărturie apăsătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Ce spune Bianca DrăgușanuLylaTaylor Swift poartă tot mai des buze rose în locul rujului roșu emblematicRevista IoanaHilton Honors îți aduce puncte și nopți gratuite. Ce beneficii primești la fiecare statutNews24Planul UE pentru copii ar urma să mute controlul conturilor la părinți și să oblige platformele să verifice vârstaDolce SportValencia a câștigat cu Alavés, 1-0, după golul decisiv al lui Luis Rioja din minutul 78GetPonyVolvo XC60 și XC90 plug-in hybrid urcă la 78 și 73 de mile electrice și depășesc Mercedes GLC în SUA
carburanti Petrom pret benzina pret motorina scumpire carburanți
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →