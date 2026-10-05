Getica 95 Com a cerut intrarea în insolvență la Tribunalul Buzău, unde dosarul a fost înregistrat la 1 octombrie. Furnizorul a fost nevoit să cumpere energie mai scumpă pentru a respecta contractele cu clienții, după întreruperea livrărilor de la Nuclearelectrica.

Potrivit Adevărul.ro, Getica 95 Com era în iunie al șaselea furnizor de energie electrică pe piața cu amănuntul din România, cu o cotă de 4,28%. Pentru clienții noncasnici, compania ocupa locul al cincilea, cu 5,55% din piață.

Achizițiile din piață apasă asupra banilor necesari furnizării

Centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit în condițiile în care Dunărea avea un debit foarte scăzut. Nuclearelectrica a obținut un certificat de forță majoră, în baza căruia poate să nu mai livreze energia electrică prevăzută în contractele de vânzare.

Pentru Getica, cantitățile care nu au mai venit de la producător au trebuit înlocuite prin achiziții din alte surse, inclusiv de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU). Compania nu poate renunța la contractele cu clienții finali și trebuie să își îndeplinească obligațiile de furnizare.

Diferența de preț explică presiunea financiară: Nuclearelectrica a încheiat pentru 2026 contracte de livrare în bandă, adică în mod constant, la aproximativ 550 de lei/MWh. În orele de vârf, energia din PZU poate ajunge frecvent la 1.500 de lei/MWh sau poate depăși acest nivel.

Astfel, energia cumpărată pentru acoperirea obligațiilor poate avea un preț mai mare decât cel la care furnizorul trebuie să o vândă clienților săi.

„Eram unii dintre cei mai mari cumpărători de la Nuclearelectrica iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU, și acum avem și clienți mulți. (…) Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a declarat pentru e-nergia.ro Viorel Tudose, omul de afaceri buzoian care a fondat și controlează Getica 95 Com.

Evaluarea antreprenorului privește deficitul acumulat în perioada întreruperii livrărilor și lipsa fluxului de numerar, adică a banilor necesari plăților curente. Rezultatul financiar anual raportat de companie pentru 2025 a fost o pierdere netă de 87,6 milioane de lei, la o cifră de afaceri de aproximativ 1,6 miliarde de lei. Acesta a fost primul an cu pierderi cel puțin din 2011.

Compania a contestat suspendarea livrărilor

În august, Getica a cerut instanței suspendarea efectelor certificatului de forță majoră. Admiterea solicitării ar fi obligat Nuclearelectrica să respecte contractele de vânzare, inclusiv prin cumpărarea energiei din piață cât timp centrala nu produce.

Instanța a respins cererea în primă instanță. Furnizorul a anunțat că va face apel.

Getica a mai fost în insolvență între 2021 și 2023 și a ieșit din procedură în urma unui plan de reorganizare. Datoriile de aproape 150 de milioane de lei au fost achitate integral atunci. Tudose susține, la rândul său, că procedura anterioară s-a încheiat după plata integrală a creanțelor.

Primul termen de judecată pentru noua cerere de intrare în insolvență este stabilit pentru 21 octombrie.