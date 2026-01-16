OMV Petrom a calculat ajustări de depreciere în valoare totală de 420 de milioane de euro, care se vor reflecta în rezultatele financiare din ultimul trimestru al anului 2026. Acestea provin din acordul încheiat la finalul anului trecut între grupul OMV și guvernul român, conform unei note a companiei către investitori, citată de Romania Insider.

Detaliile ajustărilor financiare anunțate de companie

O componentă majoră a sumei este legată de obligațiile de mediu asumate prin noua înțelegere. „În urma principiilor convenite între OMV Petrom și statul român pentru prelungirea cu 15 ani a licențelor de producție, anunțate în Raportul Curent din 10 decembrie 2025, estimăm că Rezultatul Operațional al companiei pentru T4/25 va reflecta o ajustare de depreciere pentru alte active financiare de aproximativ 300 de milioane de euro în segmentul E&P (Explorare și Producție), legată de obligațiile de abandon”, se arată în comunicatul OMV Petrom.

O a doua ajustare este determinată de povara fiscală mărită și de scăderea producției. „Suplimentar, în contextul în care acest acord generează o povară fiscală mai mare asupra E&P, precum și din cauza unui declin mai accentuat al producției pentru unele zăcăminte mature, ne așteptăm ca o ajustare netă de depreciere de aproximativ 120 de milioane de euro, aferentă activelor corporale E&P, să fie înregistrată în Rezultatul Operațional al companiei pentru T4/25”, a mai transmis compania. Aceste elemente, care însumează 420 de milioane de euro, sunt estimate a fi clasificate drept elemente speciale. OMV Petrom a specificat că rezultatul operațional, excluzând elementele speciale pentru trimestrul patru din 2025, nu va fi afectat de aceste ajustări.

Acordul de „reechilibrare” pe 15 ani

Pe 10 decembrie, Guvernul României a anunțat adoptarea unor măsuri pentru „a reechilibra cooperarea” cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Între cele două părți a fost încheiat un acord de principiu care „creează premisele unei relații echilibrate și predictibile, menită să contribuie la consolidarea independenței energetice a României pentru viitorul apropiat”. Înțelegerea a fost parafată la aproape 20 de ani de la semnarea contractului de privatizare a Petrom cu grupul austriac OMV.

Acordul a implicat concesii reciproce. Guvernul a extins cu 15 ani licențele de exploatare pentru perimetrele preluate la privatizare și cu doi ani licența de explorare pentru perimetrul offshore Neptun Deep. Contrapartida a constat în acceptarea de către OMV Petrom a mai multor condiții impuse de statul român.

Condițiile acceptate de OMV Petrom

Compania energetică și-a asumat o serie de obligații financiare și legale, printre care plata unor redevențe majorate cu 40% pentru gazele naturale extrase din zăcămintele onshore. O altă condiție vizează acoperirea costurilor de închidere a sondelor scoase din uz, o operațiune de ecologizare evaluată în trecut la aproximativ 600 de milioane de euro.

Acordul a inclus și renunțarea de către OMV Petrom la toate litigiile pe care le avea deschise împotriva statului român. Acceptarea acestor termeni asigură companiei continuarea operațiunilor pe termen lung în perimetrele strategice, inclusiv în proiectul Neptun Deep, considerat vital pentru securitatea energetică a țării.