Retailerul olandez de produse nealimentare Action continuă expansiunea în România și caută personal pentru noile magazine din Sânpetru, județul Brașov, și din București. Pentru poziția de manager de magazin în Capitală, compania oferă un salariu net ce pornește de la 5.900 de lei pe lună, o sumă atractivă pe piața locală de retail.

Salariu de pana la 6.500 lei net in Capitala

În București, Action caută un manager de magazin, iar oferta salarială este cuprinsă între 5.900 de lei și 6.500 de lei net lunar. Iar candidatul ideal pentru acest post trebuie să aibă minimum trei ani de experiență într-o poziție similară de coordonare, să demonstreze abilități de conducere și organizare și să fie orientat către soluții și clienți. Cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional și deținerea unei diplome de bacalaureat sunt, si, condiții obligatorii. Viitorul manager va raporta direct managerului regional al companiei.

V-ați gândit vreodată cum ar fi să conduceți un astfel de magazin?

Angajari si in judetul Brasov

Expansiunea nu se oprește la București. Compania angajează și pentru magazinul pe care îl va deschide în Sânpetru, județul Brașov. Aici sunt disponibile posturi de lucrători comerciali, atât cu normă parțială, cât și cu normă întreagă. Salariile pentru aceștia variază între 1.500 de lei și 3.000 de lei net lunar, în funcție de norma de lucru aleasă.

Tot pentru Sânpetru, Action Retail Romania recrutează un manager adjunct de magazin. Hai să vedem ce se cere pentru acest post: candidații trebuie să aibă minimum un an de experiență într-o poziție de coordonare, preferabil în comerț, să fie orientați către clienți și să aibă spirit de echipă. Pe lângă diploma de bacalaureat și engleza conversațională, se cere disponibilitate pentru muncă în ture, în intervalul 7:00 – 22:00, inclusiv în weekend. Salariul net lunar pentru această poziție este cuprins între 4.300 de lei și 4.600 de lei.

Ce beneficii primesc angajatii

Dincolo de salariu, pachetul de beneficii este unul consistent. Angajații primesc tichete de masă în valoare de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată (o sumă deloc de neglijat la final de lună), asigurare medicală privată și 22 de zile de concediu de odihnă pe an.

Dar pachetul nu se oprește aici. Se adaugă o reducere de 15% la toate produsele vândute în magazinele Action și promisiunea unui loc de muncă stabil și sigur.

Strategia preturilor mici

Compania olandeză Action a intrat pe piața din România în februarie 2025 și de atunci a deschis 11 magazine în orașe precum Pitești, Arad, Oradea, Hunedoara, Turda sau Alba Iulia. Modelul de business se bazează pe prețuri foarte mici, retailerul susținând că „întotdeauna are 1.500 de produse sub 5 lei”.

Pe lângă această ofertă permanentă, săptămânal sunt introduse 150 de produse noi. La nivel european, Action operează peste 3.300 de magazine în 14 țări, iar pe piața din România principalii săi concurenți sunt Pepco și Kik.