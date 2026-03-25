Controalele mai stricte la emiterea buletinelor românești pentru cetățenii din Republica Moldova au creat blocaje neașteptate. Antreprenori care activează legal în România se lovesc de întârzieri, iar mediul de afaceri caută acum soluții pragmatice pentru a depăși incertitudinea.

Verificări stricte și victime colaterale

În ultimele săptămâni, tot mai multe discuții online au vizat întârzierile apărute în procesul de emitere a actelor de identitate românești pentru moldoveni. Totul are la bază un context real: s-a ajuns la situații în care sute sau chiar mii de persoane erau înregistrate oficial la aceeași adresă. Ca reacție, autoritățile au înăsprit controalele.

Numai că aceste verificări nu-i afectează doar pe cei care au încălcat legea. E drept că mulți oameni de afaceri, aflați în deplină legalitate, sunt prinși la mijloc, reclamă Cosmin Răileanu, antreprenor și fondator al comunității „Tribul Antreprenorilor”. Mulți dintre aceștia locuiesc de ani buni în România, au firme, proprietăți, și-au întemeiat familii și contribuie la economie prin taxe și impozite.

O unire economică, nu politică

În paralel, discuțiile despre o eventuală unire politică dintre România și Republica Moldova rămân prezente, dar fără un orizont de timp clar. În acest context, o apropiere economică pare să producă efecte mult mai rapide și concrete. Interesul este reciproc: antreprenorii din Moldova se uită spre piața românească, iar companiile de aici caută oportunități peste Prut.

Principala dificultate este, însă, lipsa unei infrastructuri simple de conectare. În România funcționează peste un milion de companii active, în timp ce în Republica Moldova există peste 200.000 de entități economice. Dar cum se pot conecta, pe bune, aceste companii?

Tribul Antreprenorilor deschide porțile

O soluție vine de la Tribul Antreprenorilor, o comunitate de business care își deschide acum accesul pentru oamenii de afaceri din Republica Moldova și diaspora. Scopul este crearea unei punți reale, bazată pe colaborări directe. Platforma funcționează într-un spațiu închis, exclusiv pentru antreprenori, fără algoritmi care să decidă vizibilitatea, oferind fiecărui membru șansa de a-și prezenta activitatea.

Comunitatea include o hartă a antreprenorilor, unde fiecare firmă este localizată după oraș, facilitând conexiunile directe. În același timp, oferă acces la webinarii și informații practice (de la legislație și contabilitate la vânzări și marketing) despre cum funcționează un business în România, obiectivul pe termen lung fiind un schimb de informații în ambele sensuri.

Iar pentru a accelera conectarea, sunt oferite 100 de abonamente gratuite pe viață pentru companii din Republica Moldova care doresc să construiască parteneriate reale.

Răileanu: „Unirea reală începe între antreprenori”

Fondatorul comunității, Cosmin Răileanu, subliniază că problema nu este lipsa dorinței de colaborare, ci absența unui spațiu unde oamenii de afaceri se pot întâlni și pot începe să lucreze împreună.

„Lucrăm deja de ani de zile cu antreprenori din Republica Moldova și știm exact cum funcționează lucrurile în practică. Nu vorbim despre teorie, ci despre colaborări reale, care deja există. Vedem oameni serioși, implicați, care vor să construiască și să crească, exact ca antreprenorii din România. Problema nu este lipsa dorinței de colaborare. Problema este că nu există un spațiu simplu în care oamenii să se întâlnească, să se cunoască și să înceapă să lucreze împreună. Cred că unirea reală începe între antreprenori. Nu trebuie să așteptăm decizii politice sau sisteme perfecte. Putem începe noi, prin relații directe, prin networking digital, prin încredere construită în timp și colaborări concrete. Dacă antreprenorii sunt conectați și lucrează împreună, restul vine de la sine”, afirmă antreprenorul.

Și în timp ce autoritățile continuă să gestioneze verificările legate de actele de identitate, antreprenorii aleg să meargă înainte prin dezvoltarea de relații directe. Pentru înscrierea în comunitate, cei interesați pot completa formularul disponibil online.