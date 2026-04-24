Parchetul federal din Statele Unite a decis să renunțe la ancheta penală care îl viza pe Jerome Powell, actualul președinte al Rezervei Federale (Fed). Această mișcare surpriză ar putea facilita confirmarea în Senat a lui Kevin Warsh, un loialist al lui Donald Trump, ca viitor lider al băncii centrale americane.

Ancheta, un obstacol înlăturat

Procurorul SUA pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a anunțat oficial închiderea investigației privind depășirile de costuri la renovarea sediului Fed din Washington. Cazul a fost transferat acum către inspectorul general al instituției. Pana la urma, de ce era atât de importantă această anchetă? Pentru că reprezenta unul dintre principalele obstacole în calea numirii lui Warsh. Mai mulți senatori republicani, inclusiv influentul Thom Tillis, refuzau să-și ofere sprijinul cât timp investigația era în plină desfășurare.

Acum, odată cu închiderea dosarului penal, sprijinul politic pentru nominalizarea lui Warsh ar putea crește mare.

Acuzațiile și miza politică

Investigația se concentra pe costurile de 2,5 miliarde de dolari ale renovării sediului Fed și pe presupuse declarații înșelătoare făcute de Powell în fața Congresului pe această temă. Iar Powell a negat constant acuzațiile, susținând că întreaga anchetă a fost, de fapt, o formă de presiune politică menită să submineze independența băncii centrale. Decizia justiției vine într-un moment extrem de sensibil, cu puțin timp înainte de încheierea mandatului lui Powell ca președinte al Fed (programat pentru 15 mai). Contextul este marcat și de criticile repetate ale președintelui Donald Trump la adresa politicii de dobânzi promovate de actuala conducere a băncii.

Reacția imediată a piețelor

Vestea a avut un ecou instantaneu pe piețele financiare. Randamentele obligațiunilor americane au scăzut imediat după anunț, un semnal clar că investitorii mizează pe o nouă conducere la Fed, una mult mai favorabilă reducerii dobânzilor sub mandatul lui Warsh.

Concret, randamentul titlurilor de stat pe doi ani a coborât la 3,79%.

Investitorii au reacționat imediat.

Ce urmează în Senat?

Dar este confirmarea lui Warsh o simplă formalitate? Nu-i chiar așa simplu. Deși republicanii dețin majoritatea în Senat, confirmarea sa necesită 51 de voturi. Drumul nu este complet liber. Analiștii avertizează că unele blocaje politice rămân posibile, mai ales dacă în spațiul public vor apărea noi dispute legate de independența Rezervei Federale, un subiect extrem de sensibil la Washington.