Zoltán Teszári, fondatorul grupului Digi, a surprins pe toată lumea. A apărut la un eveniment public desfășurat la Filarmonica de Stat Oradea, un gest extrem de rar pentru unul dintre cei mai retrași miliardari din România. După o lungă perioadă în care a evitat orice expunere mediatică, Teszári a ieșit din anonimat.

Miliardarul fără chip, în lumina reflectoarelor

Cunoscut pentru discreția sa aproape legendară, Zoltán Teszári nu participă în mod obișnuit la evenimente publice și fuge de contactul direct cu presa. Tocmai de aceea, prezența sa la Oradea, unde a urcat pe scenă și a fost fotografiat, a fost percepută ca o schimbare de atitudine. V-ați fi așteptat la așa ceva?

Un moment complet ieșit din tiparele sale.

Iar discursul său, deși extrem de succint și rezervat, a sugerat o implicare constantă, mai ales din culise, în susținerea unor proiecte locale. A menționat inclusiv zona medicală. Numai că apariția sa are o legătură mult mai profundă cu orașul.

Conexiunea Oradea și Ilie Bolojan

Alegerea orașului Oradea nu este deloc întâmplătoare. Atât Teszári, cât și premierul Ilie Bolojan și-au dezvoltat carierele în județul Bihor. Teszári este fondatorul unuia dintre cele mai mari grupuri de telecomunicații din regiune (construit în mare parte aici), în timp ce Bolojan a condus administrația locală ca primar al municipiului Oradea și, ulterior, ca președinte al Consiliului Județean Bihor.

Această proximitate a generat, nu de puține ori, interacțiuni instituționale între administrația locală și companiile din grupul Digi.

Colaborări vechi între primărie și RCS & RDS

În perioada în care Ilie Bolojan conducea administrația din Oradea, Primăria a avut mai multe colaborări cu RCS & RDS, compania fondată de Teszári. E drept că acestea au vizat în principal proiecte de infrastructură urbană. s-a lucrat la introducerea cablurilor în subteran și la dezvoltarea rețelelor de comunicații, integrate în strategia de modernizare a orașului.

La un moment dat a existat și un proiect discutat privind distribuția de energie electrică. Acesta a stârnit dezbateri la vremea respectivă, dar a fost ulterior suspendat. În paralel, diverse instituții publice din Oradea au încheiat contracte prin proceduri competitive cu companii din grupul Digi, inclusiv pentru servicii din domeniul energiei.

Dincolo de contracte și proiecte administrative, relația dintre cele două figuri publice este reflectată și indirect prin prezența mediatică. Grupul Digi deține postul Digi24, una dintre principalele televiziuni de știri din România, unde Ilie Bolojan a fost frecvent prezentat în mod favorabil în calitate de lider politic.