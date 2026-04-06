A doua parte a colecției de artă a lui Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe condamnat la 6 ani de închisoare, ajunge pe piață. Casa de Licitații A10 by Artmark organizează pe 23 aprilie un eveniment ce reunește 118 opere, de peste trei ori mai multe decât în prima sesiune, când 34 de lucrări au adus încasări totale de 791.450 de euro.

Un Renoir de 80.000 de euro, în premieră pe piața din România

Piesa centrală a evenimentului este o pictură semnată de Pierre-Auguste Renoir. Și, stai puțin, e pentru prima dată când o lucrare a celebrului artist este tranzacționată pe piața din România. Intitulată „Baigneuse” și datată aproximativ 1890, lucrarea are un preț de pornire de 80.000 de euro. Iar istoricul său este pe măsură, opera făcând parte din colecții importante din Franța, inclusiv cea a renumitului dealer de artă Pierre Cornette de Saint-Cyr, înainte de a ajunge în posesia lui Vâlcov.

Warhol și Picasso, alături de artefacte precolumbiene

Dar licitația nu se oprește la Renoir. Pe listă se regăsesc și lucrări semnate de Andy Warhol, cum ar fi schițe din seria „In the Bottom of My Garden” sau serigrafia „Some Men Need Help”. V-ați fi gândit că o colecție de acest tip poate include și piese de ceramică realizate de Pablo Picasso? Ei bine, da, iar prețurile de pornire pentru acestea ajung până la 6.000 de euro. Selecția este completată de o serie de artefacte precolumbiene, adăugând o notă exotică evenimentului.

Arta românească, de la Grigorescu la Câlția

Nici arta românească nu este neglijată, ba chiar este bine reprezentată. Colecția scoasă la vânzare include opere ale unor maeștri precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman sau Nicolae Tonitza. Alături de ei, sunt prezenți și artiști moderni și contemporani de calibru, cum ar fi Victor Brauner sau Ștefan Câlția.

Contextul licitației și detalii organizatorice

Evenimentul din 23 aprilie vine după o primă sesiune de succes, în care cele 34 de lucrări scoase la vânzare au fost adjudecate pentru un total solid de 791.450 de euro.

Cifrele vorbesc de la sine.

Vorbim, până la urmă, de colecția unui fost ministru de Finanțe condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani (o sentință care a stat la baza confiscării acestor bunuri). Licitația va avea loc atât fizic, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Bucureşti, cât și online, pe platforma Artmark Live. Până atunci, curioșii pot admira lucrările la Galeriile Artmark.