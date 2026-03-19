Autostrada Unirii A8 – turcii de la Ozaltin pregătesc lotul de 2,98 miliarde lei

Constructorii turci de la Ozaltin sunt pe ultima sută de metri cu proiectarea lotului Miercurea Nirajului – Sărățeni de pe Autostrada Unirii (A8). Potrivit reprezentanților companiei, întreaga etapă ar putea fi încheiată chiar în luna mai, deschizând calea pentru începerea efectivă a lucrărilor la tronsonul de 23,4 kilometri finanțat prin Programul Transport (PT).

Proiectarea, aproape gata

Într-o înregistrare video realizată în organizarea de șantier de Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație al CNIR, un inginer al companiei Ozaltin a confirmat stadiul avansat al documentației. Declarația sa a fost clară.

„Suntem oarecum pe final de proiectare. S-a depus PAC-ul (proiectul pentru autorizația de construire – n.r.) pentru partea de proiectare. Au fost câteva observații din partea supervizorului. Le-am implementat în proiect. A fost depusă din nou partea de PAC actualizată conform observațiilor. Urmează să depunem detaliile de execuție cu PTE (proiectul tehnic de execuție – n.r.), astfel încât pe final de mai să fim pregătiți cu partea de proiectare încheiată”, a explicat inginerul Ozaltin.

Un contract de aproape 3 miliarde de lei

Contractul pentru construcția secțiunii a fost semnat de asocierea Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS – Infravis SRL. Valoarea acestuia se ridică la 2,98 miliarde de lei, fără TVA. Durata de implementare este de 30 de luni, dintre care 6 luni sunt alocate proiectării și 24 de luni execuției propriu-zise. Anunțul a venit de la Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a declarat în mai 2025 că acesta este ultimul dintre contractele gestionate direct de CNAIR pentru construcția Autostrăzii Unirii.

Dar ce se va construi, pe bune, cu acești bani?

Tuneluri și ecoducte pe 23 de kilometri

Noul tronson de autostradă are o lungime de 23,4 kilometri. Proiectul este unul complex și include construcția a 36 de structuri, printre care și două ecoducte. Mai mult, pe acest lot va fi realizat aproximativ 1,07 km de tunel (două tuneluri bidirecționale în lungime de 740m și respectiv 330m), o provocare tehnică majoră pentru orice constructor.

Turcii, la al treilea mare proiect în România

Iar pentru turcii de la Ozaltin, acest lot de pe A8 reprezintă al treilea mare proiect de infrastructură rutieră câștigat în România. Compania a mai construit și a dat deja în trafic tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12) și este responsabilă pentru viaductele de peste trei kilometri de pe Autostrada Transilvania (A3). Între timp, aceștia și-au adjudecat și contractul pentru secțiunea din Autostrada Transilvania care include Tunelul Meseș.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează, în total, patru contracte necesare construcției a 97 de kilometri din cei 216 kilometri ai tronsonului de autostradă Târgu Mureș – Târgu Neamț.