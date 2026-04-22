Prețul petrolului a explodat miercuri, pe fondul unor noi tensiuni în Orientul Mijlociu. Barilul Brent, care este standardul la nivel global, a crescut cu peste 2% și a ajuns la valoarea de 100,91 dolari. În același timp, petrolul West Texas Intermediate a urcat tot cu peste 2%, până la 91,81 dolari pe baril.

Nave capturate în Strâmtoarea Hormuz

Escaladarea a venit după ce Iranul a anunțat capturarea a două nave în Strâmtoarea Hormuz (o zonă vitală pentru transportul mondial de petrol). Potrivit agenției de presă Tasnim, forțele Gărzilor Revoluționare Islamice au fost cele care au acționat. Acestea au confiscat două nave container care încercau să traverseze strâmtoarea „fără autorizaţie”.

V-ați gândit ce înseamnă asta pentru prețurile de la pompă din România? O creștere a barilului se vede, de regulă, rapid în buzunarele noastre.

Decizia neașteptată a lui Trump

Și totuși, mișcarea Iranului vine la scurt timp după o decizie a președintelui american Donald Trump. Acesta a declarat marți că Statele Unite vor prelungi armistițiul temporar cu Teheranul. Motivul invocat a fost situația politică „puternic fragmentată” din Iran.

Până la urmă, cum vine asta? America prelungește pacea, iar Iranul capturează nave?

Lucrurile sunt, clar mai complicate. Potrivit lui Trump, încetarea focului va rămâne în vigoare până când liderii iranieni vor prezenta o „poziţie unitară pentru încheierea conflictului cu Washingtonul şi Israelul”.

Blocada americană continuă

Dar asta nu înseamnă că presiunea a dispărut. E drept că există un armistițiu, însă blocada americană asupra porturilor iraniene continuă nestingherită, punând o presiune economică uriașă asupra regimului de la Teheran. Iar acțiunile din Strâmtoarea Hormuz par a fi un răspuns direct la această strategie de sufocare economică.