Iranul se apropie de un punct critic, riscând să fie nevoit să-și oprească producția de petrol în aproximativ două săptămâni. Blocada navală americană, dacă reușește să stopeze complet exporturile, va umple rapid depozitele țării. Deja, acestea sunt pline în proporție de puțin peste 51%.

Depozitele, la jumătatea capacității

Datele satelitare de la Kayrros arată că rezervoarele de stocare a țițeiului sunt umplute la peste jumătate din capacitate. La un ritm actual al exporturilor de circa 1,8 milioane de barili pe zi, calculele sunt, pe bune, destul de simple.

Iranul mai are spațiu pentru aproximativ 16 zile de producție.

După acest interval, ar atinge recordul de stocare de 92 de milioane de barili, înregistrat în timpul pandemiei de COVID-19 din 2020. E drept că Teheranul are o experiență vastă în ajustarea producției sub presiunea sancțiunilor internaționale, deci este puțin probabil să aștepte umplerea completă a rezervoarelor înainte de a acționa.

Ce spun analiștii

Numai că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Richard Bronze, șeful departamentului de geopolitică de la Energy Aspects, estimează că Teheranul ar putea continua producția timp de „10 până la 15 zile” dacă exporturile sunt oprite, înainte de a fi nevoit să reducă activitatea în mai multe câmpuri petroliere.

Petrolierele, o soluție de avarie

Dar ce se întâmplă chiar acum în Golf? V-ați întrebat cum încearcă Iranul să gestioneze situația?

Același analist a adăugat că în ultimele zile au intrat în regiune un număr normal de petroliere pentru încărcare. Asta îi oferă Iranului o portiță de scăpare (cel puțin pe termen scurt), permițându-i să stocheze petrol suplimentar direct la bordul navelor. De altfel, pe parcursul conflictului, Iranul a continuat să încarce zilnic una sau două petroliere de mare capacitate la terminalul său principal de pe insula Kharg.

Spre deosebire de vecinii săi, Iranul și-a continuat exporturile de petrol prin strâmtoare pe parcursul întregului conflict de șase săptămâni. Analiștii estimează că Teheranul ar putea forța nota și ar continua producția pentru mai mult timp, dar numai dacă ar considera că există șanse reale de reluare a negocierilor diplomatice.