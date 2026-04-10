Bucureștiul, capitala care generează un sfert din PIB-ul României, adică circa 500 de miliarde de lei anual, se confruntă cu o realitate demografică îngrijorătoare. Deși are o populație estimată la peste 2-3 milioane de locuitori, în 2025 s-au înregistrat doar 17.400 de nașteri, ceea ce reprezintă sub 1% din totalul rezidenților.

Cifrele unui paradox

Datele sunt clare.

În cele zece maternități de stat din Capitală s-au născut anul trecut 17.400 de copii, ceea ce înseamnă o medie de mai puțin de 50 de nou-născuți în fiecare zi. Sunt chiar spitale în care se înregistrează doar 2-3 nașteri zilnic. Iar rata natalității este de 8 copii la mia de locuitori, un nivel surprinzător de similar cu media națională, deși vorbim de cel mai mare și mai dezvoltat oraș al țării. V-ați gândit vreodată de ce, în ciuda oportunităților care atrag oameni din toată țara, natalitatea nu crește?

Mai mulți bani, mai puțini copii

Explicația vine din zona sociologică și pare, la prima vedere, contraintuitivă. Până la urmă, cum vine asta ca dezvoltarea economică să ducă la mai puțini copii? Sociologul Gelu Duminică oferă o perspectivă directă, bazată pe un tipar social verificat.

„O natalitate foarte crescută o ai în zonele cu pauperitate mai mare“, afirmă acesta.

Calitatea vieții, marea problemă

Dar nu e totul despre bani. Specialistul dezvoltă ideea, arătând că modelul occidental, pe care România îl urmează acum, confirmă această tendință de scădere a natalității odată cu dezvoltarea societății.

„Întotdeauna cu cât se dezvoltă o societate, cu atât are mai puţini copii şi asta ne demonstrează Occidentul de mulţi ani, noi acum am ajuns acolo. Însă în Occident vedem şi o calitate a vieţii, care nu înseam­nă neapărat venit mai mare”, explică Gelu Duminică.

Aici e, de fapt, problema.

„Bucureştiul are venit mai mare (faţă de alte oraşe din Ro­mânia – n.red.), dar nu neapărat o cali­tate a vieţii mult mai mare. Avem po­lua­re, aceiaşi politicieni, polarizare socială, neîncredere în stat. Lucrurile acestea cumulate duc către o natalitate scăzută“, a completat sociologul. E drept că factori precum lipsa creșelor sau a școlilor, poluarea și neîncrederea generală în instituții îi determină pe mulți să amâne sau să renunțe la ideea de a avea un copil în Capitală.

În acest peisaj demografic, preferințele viitorilor părinți se îndreaptă clar către anumite unități medicale. Spitalele Filantropia și Giulești rămân principalele destinații alese de cei care decid totuși să aducă pe lume un copil în București.