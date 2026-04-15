Euforia Campionatului Mondial de fotbal nu se reflectă, cel puțin deocamdată, în rezervările hoteliere din Statele Unite. Tarifele pentru nopțile din zilele meciurilor în orașe gazdă precum Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia și San Francisco au scăzut cu aproximativ o treime față de nivelurile maxime de la începutul anului (potrivit datelor companiei Lighthouse Intelligence), semnalând o cerere mult sub așteptări.

Panică în rândul hotelierilor

Mulți din industrie sperau că turneul, organizat de SUA împreună cu Canada și Mexic, va fi o gură de oxigen pentru sectorul turistic. Asta mai ales după scăderea din anul trecut, când venitul pe cameră disponibilă a scăzut pentru prima dată de la apogeul pandemiei COVID-19. Numai că lucrurile stau puțin diferit pe teren. Pe bune, unii deja se tem de ce e mai rău.

„Văd tot mai mulţi oameni care încep să intre în panică şi să reducă preţurile”, a declarat Scott Yesner, fondatorul companiei Bespoke Stay din Philadelphia, specializată în închirieri pe termen scurt și management hotelier de tip boutique.

Promisiunile FIFA vs. realitatea din teren

Optimismul inițial a fost alimentat chiar de șeful FIFA, Gianni Infantino. Acesta le-a spus orașelor gazdă în 2024 să se aștepte la „sute de mii” de vizitatori, nu doar cei cu bilete la meciuri, ci și mulți alții care vor veni doar pentru atmosferă. V-ați fi așteptat la așa ceva de la cel mai mare eveniment sportiv al planetei?

Dar realitatea din New York, de exemplu, contrazice aceste previziuni. Vijay Dandapani, președintele Asociației Hotelurilor din New York, a declarat că „nu am observat încă o creştere semnificativă… Este posibil să mai apară cerere, dar în acest moment cu siguranţă nu va fi abundenţa promisă de FIFA”.

Un magnet care nu atrage

Iar pesimismul este confirmat și de alți jucători importanți din piață. Lior Sekler, director comercial al operatorului hotelier HRI Hospitality, a afirmat că așteptările ca acest Campionat Mondial să fie „un magnet major de turişti”, atât în orașele gazdă, cât și în regiunile din jur, „pur şi simplu nu se materializează”.

O lovitură neașteptată.

Dincolo de cifre, motivele par să fie o combinație de factori: prețurile mari ale biletelor la meciuri, temerile legate de inflație care macină bugetele fanilor și un sentiment antiamerican care îi determină pe unii suporteri să își reconsidere planurile de călătorie.