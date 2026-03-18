Cardurile crypto explodeaza cu 500% intr-o piata digitala ajunsa la maturitate

Pe măsură ce anul 2026 avansează, economia digitală globală nu mai este un simplu actor de nișă, ci a devenit un pilon central al sistemului financiar. Această evoluție a schimbat fundamental dinamica pieței, diminuând volatilitatea speculativă din trecut, conform lui Ignacio Aguirre Franco, CMO în cadrul Bitget. Piața se îndreaptă acum spre un cadru definit de stabilitate, integrare instituțională și utilitate în lumea reală.

De la speculatie la utilitate reala

Anul 2026 marchează o maturizare evidentă a pieței activelor digitale, diferită de ciclurile anterioare. S-a depășit, se pare, etapa pur experimentală. Acum vorbim despre o perioadă de stabilitate structurală, unde accentul se mută de la simplele narațiuni speculative la utilitate concretă și securitate de nivel instituțional.

„În 2026, asistăm la o maturizare a pieței care face ca această perioadă să fie diferită de oricare ciclu anterior. Am depășit etapa „experimentală” și am intrat într-o perioadă de stabilitate structurală, în care principala diferență este trecerea de la narațiunile speculative la utilitate concretă și securitate de nivel instituțional”, explică Ignacio Aguirre Franco. El adaugă că reglementările recente au adus un cadru juridic clar, care a lipsit industriei mult timp. „Acest lucru a dus la standarde mai ridicate de securitate și la o comunicare mai transparentă din partea furnizorilor de servicii, care sunt acum mai bine pregătiți, inclusiv rezervelor de capital și a planurilor de răspuns necesare pentru a face față volatilității neprevăzute.”

Iar schimbarea nu se oprește aici. Comportamentul participanților s-a modificat. „Vedem acum utilizatori mult mai informați, care prioritizează fundamentele proiectelor în detrimentul mișcărilor de preț pe termen scurt. Odată cu implicarea marilor instituții, crypto a trecut de la o piață alimentată de entuziasmul investitorilor de retail la o clasă de active recunoscute la nivel macroeconomic”, subliniază Franco. Până la urmă, prezența instituțională a standardizat un grad de transparență radical, forțând actorii din industrie să ofere dovezi verificabile, în timp real, despre operațiunile lor.

Tendintele care redefinesc piata in 2026

Mai multe tendințe cheie modelează piața în acest an, orientând-o spre o utilitate mai profundă. Una dintre ele este expansiunea rapidă a activelor din lumea reală (RWA), care a început încă din 2025. Digitalizarea acestor active și emiterea lor on-chain contribuie la deschiderea pieței globale.

„Mai multe tendințe cheie schimbă profund piața în 2026, orientând industria către o utilitate mai profundă și mai multă autonomie. În primul rând, piața activelor din lumea reală (RWA) își continuă expansiunea rapidă după ascensiunea din 2025. Prin digitalizarea activelor din lumea reală și emiterea lor on-chain, ele contribuie la deschiderea pieței globale”, detaliază Ignacio Aguirre Franco. În plus, stablecoin-urile au devenit un element de bază al lichidității digitale, cu volume globale de tranzacții de zeci de trilioane de dolari. „Această tendință este confirmată și de creșterea puternică a utilizării cardurilor conectate la crypto pentru cheltuieli de zi cu zi, care a avansat, conform estimărilor, cu 500% de la un an la altul.”

Dar poate cea mai interesantă evoluție vine din zona AI. Cum vine asta, mai exact? Ecosistemul trece de la un model unde oamenii folosesc inteligența artificială pentru asistență la unul de autonomie reală. „Agenții AI încep să tranzacționeze autonom, trecând de la roluri consultative la unele operaționale. Această transformare necesită un nou tip de infrastructură financiară: portofele concepute nu doar pentru stocarea activelor, ci și pentru finanțarea, monitorizarea și gestionarea comportamentului autonom al agenților”, spune Franco.

Convergenta dintre crypto si finantele traditionale

Granițele dintre cele două lumi devin tot mai neclare. Jucători tradiționali mari oferă acum instrumente cu expunere la crypto, în timp ce furnizorii de servicii crypto se extind spre active tradiționale prin tokenizare. Această convergență a dus la o schimbare majoră în comportamentul investitorilor, care își diversifică portofoliile pentru a include ambele clase de active.

„Mari jucători tradiționali oferă acum instrumente cu expunere la crypto pe platformele lor, în timp ce furnizorii de servicii crypto se extind către activele tradiționale prin tokenizare. din acest motiv, observăm o schimbare majoră în comportamentul participanților”, afirmă reprezentantul Bitget. Exchange-urile evoluează și ele, devenind platforme hibride. Deși capitalizarea pieței crypto (aproximativ 2,4 trilioane de dolari) este încă o fracțiune din cea a activelor tradiționale, estimată la 900 de trilioane de dolari, traiectoria este limpede.

Direcția este clară.

„Proiecțiile sugerează că, până în 2030, o parte importantă a volumului global de tranzacționare se va muta on-chain. În acest nou peisaj, activele digitale se maturizează și devin un instrument de protecție recunoscut la nivel macroeconomic, în timp ce instrumentele tradiționale beneficiază de eficiența și transparența sporite oferite de infrastructura blockchain”, concluzionează Franco.

Disciplina si educatie intr-o lume noua

V-ați gândit vreodată cum să navigați o piață atât de dinamică? Disciplina devine esențială, mai ales în perioadele volatile. „Menținerea unei abordări disciplinate devine cu atât mai esențială pentru a naviga eficient piața în perioade incerte sau foarte volatile. Este esențial să îți stabilești obiective clare, care să includă termene realiste și niveluri de preț aliniate cu scopurile tale specifice și cu toleranța personală la risc”, recomandă Ignacio Aguirre Franco. Documentarea atentă, cunoscută ca DYOR (Do Your Own Research), este cheia pentru a evita deciziile emoționale.

E drept că domeniul crypto rămâne complicat pentru mulți. Educația este, așadar, fundamentală. „Există mai multe canale prin care oamenii pot găsi informații utile. În primul rând, cea mai directă metodă de învățare este prin programe online și webinare structurate oferite de platforme oficiale, precum Bitget Academy”, spune Franco. Pe lângă asta, el recomandă urmărirea datelor, nu doar a entuziasmului, prin canale de social media și platforme de analiză. Implicarea în comunitate, fie online, fie la evenimente, oferă o înțelegere practică.

Pentru cei care vor o carieră în domeniu, o schimbare importantă se vede și în educația tradițională. „Multe universități oferă acum cursuri dedicate blockchain-ului și activelor digitale, care includ certificate formale. Aceste programe academice oferă o bază solidă, tot mai valoroasă pe piața muncii din 2026.”