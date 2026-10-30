Autoritățile române au până la 6 noiembrie 2026 să trimită Comisiei Europene clarificările cerute pentru banii PNRR rămași de încasat. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că răspunsul poate influența sumele plătite pentru investițiile din țară, fără ca cetățenii să aibă de depus vreun formular.

Potrivit Ministerului Finanțelor, la 16 octombrie România mai avea de încasat 6,43 miliarde de euro din două cereri de plată: 2,08 miliarde de euro din cererea nr. 5 și 4,35 miliarde de euro din cererea finală, nr. 6. Cererea finală a fost depusă la 30 septembrie și este în evaluare. Nu a fost stabilită suma care depinde efectiv de clarificările cerute acum. Separat, Adevărul a menționat aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune, dar nu a fost identificat un document primar care să ofere detalii despre această sumă sau să o confirme.

Ce trebuie dovedit până la 6 noiembrie

Comisia Europeană a cerut lămuriri despre îndeplinirea unor lucrări și obligații asumate prin PNRR. Guvernul a indicat, între altele, dovezi că investițiile respectă cerințele de mediu, ating nivelul promis de economie a energiei și au fost puse în funcțiune. Pentru cererea nr. 5, Guvernul a anunțat la 23 octombrie că cinci rezultate asumate sunt încă în discuție cu Comisia. Termenul de 6 noiembrie este pentru răspunsul autorităților române, nu pentru depunerea actelor de către fiecare beneficiar.

Lucrările și celelalte rezultate promise prin PNRR trebuiau încheiate până la 31 august 2026, potrivit calendarului Comisiei Europene. Ministrul Mihai Alexandru Ghigiu a cerut acceptarea unor acte emise mai târziu, dacă ele dovedesc rezultate obținute la timp. Actele trimise acum trebuie să arate ce s-a realizat, nu să țină locul unei lucrări neterminate la termen.

Ce se întâmplă cu banii respinși

Ministerul Finanțelor a precizat la 16 octombrie că sumele aferente rezultatelor pe care Comisia nu le acceptă nu mai pot fi încasate din PNRR. Cheltuielile aferente vor trebui acoperite din bugetul național, nu plătite individual de cetățeni.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene centralizează și transmite răspunsul României către Comisie, potrivit regulilor de gestionare a PNRR. Beneficiarii unei finanțări trebuie să urmeze solicitările coordonatorului investiției și prevederile propriului contract; lista actelor diferă de la un proiect la altul. Ei trebuie să contacteze imediat coordonatorul investiției sau ministerul semnatar al contractului, să verifice instrucțiunile și platforma de raportare prevăzute în contract și să păstreze și să transmită dovezile solicitate: tehnice, financiare, de achiziții, DNSH, de eficiență energetică și de punere în funcțiune. Potrivit OUG nr. 124/2021, ministerul este punctul național de contact și coordonează cererile de plată; ordonanța nu stabilește pentru beneficiari un termen general de 6 noiembrie.

Ce urmează

După termenul de 6 noiembrie pentru clarificări, decizia oficială privind cererea finală este așteptată la 20 noiembrie 2026, potrivit Guvernului. Conform calendarului Comisiei Europene, ultimele plăți din PNRR trebuie făcute până la 31 decembrie 2026.