Înființarea unui SRL în România în 2026 pare mai accesibilă ca oricând, cu taxe de înregistrare eliminate și un capital social redus la un nivel simbolic. Numai că, dincolo de costurile teoretice apropiate de zero, antreprenorii ajung să scoată din buzunar între 1.000 și 3.000 de lei doar pentru a pune firma pe picioare, înainte de a produce primul leu.

De la zero la 1.000 de lei pentru acte

Pe hârtie, lucrurile stau excelent. Statul a eliminat taxele la Registrul Comerțului, iar în teorie un SRL poate fi înființat cu costuri minime dacă antreprenorul se ocupă personal de toată documentația. Dar, hai să fim serioși, câți se încumetă să navigheze singuri prin hățișul birocratic?

În practică, majoritatea apelează la firme de consultanță pentru redactarea actelor și depunerea dosarului. Iar aceste servicii costă, în 2026, între 300 și 800 de lei, în funcție de complexitatea situației. Dacă adăugăm și alte costuri minore pentru rezervarea denumirii sau diverse declarații, bugetul total pentru înființare se ridică rapid la aproximativ 500 – 1.000 de lei. E drept că preferința pentru externalizare vine din dorința de a evita erori sau întârzieri costisitoare.

Costurile ascunse de la început

Odată ce firma are acte, apar alte cheltuieli inevitabile, care depind mult de tipul de activitate. Pentru servicii de consultanță sau IT, bugetul inițial poate rămâne redus. În schimb, pentru comerț sau producție, cifrele cresc exponențial.

Chiar și în cel mai simplu scenariu, există câteva costuri pe care mulți le omit. Sediul social, de exemplu, dacă nu este la adresa personală, poate fi externalizat cu costuri de 200 – 500 de lei pe an. Deschiderea unui cont bancar este gratuită, dar administrarea lui aduce comisioane lunare. Mai mult, consultanța contabilă sau juridică pentru primele luni de activitate poate adăuga încă 300 – 1.000 de lei la nota de plată. În aceste condiții, costul real pentru lansarea unei firme mici ajunge frecvent între 1.000 și 3.000 de lei, chiar și fără investiții în echipamente.

Abonamentul lunar la antreprenoriat

Dacă înființarea este o taxă unică, costurile lunare devin principalul test de rezistență pentru orice afacere. Chiar și un SRL fără angajați generează cheltuieli fixe care nu pot fi evitate.

Contabilitatea este obligatorie și costă între 150 și 500 de lei pe lună pentru o firmă mică în 2026. La aceasta se adaugă comisioanele bancare, care variază între 20 și 100 de lei, plus eventuale costuri pentru software sau alte abonamente necesare. Per total, o firmă fără activitate intensă și fără angajați are costuri fixe lunare situate, realist, între 300 și 1.000 de lei. Această sumă trebuie acoperită indiferent de încasări.

Impozitul pe venit versus impozitul pe profit

Fiscalitatea este un alt capitol esențial. Majoritatea firmelor mici funcționează ca microîntreprinderi, plătind impozit pe venit. Cum vine asta mai exact? Cota este de 1% pentru firmele cu cel puțin un angajat și de 3% pentru cele fără angajați. Atenție însă, aceste procente se aplică la veniturile totale, nu la profit. Astfel, o firmă cu încasări de 10.000 de lei pe lună va plăti un impozit de 100 sau 300 de lei, indiferent dacă a avut sau nu profit.

În regimul de impozit pe profit (aplicabil firmelor mai mari sau celor care optează pentru el), cota este de 16% aplicată asupra rezultatului net. De exemplu, la un profit de 3.000 de lei, impozitul ar fi de 480 de lei. Această variantă poate fi mai avantajoasă pentru afaceri cu marje mici, dar implică o contabilitate mai complexă.

Angajatul care poate tripla cheltuielile

Și aici cifrele devin de-a dreptul amețitoare. Angajarea unei singure persoane poate dubla sau chiar tripla costurile lunare ale unei firme la început de drum. În 2026, pentru un salariu net de aproximativ 3.000 de lei, costul total suportat de firmă depășește 5.200 – 5.500 de lei, incluzând toate contribuțiile sociale și taxele salariale.

Diferența de peste 70% între salariul net și costul total evidențiază presiunea fiscală uriașă. Impactul este imediat și brutal:

costurile lunare cresc cu peste 5.000 de lei pentru un singur angajat;

pragul de rentabilitate al afacerii crește de 3-4 ori;

presiunea pe cash flow devine o problemă zilnică.

Această dinamică explică perfect de ce multe startup-uri amână angajările sau preferă colaborări pe PFA în fazele incipiente (deși legislația a devenit mai strictă și aici).

Deși deschiderea unui SRL este administrativ simplă, realitatea economică este cu totul alta. Rata ridicată de inactivitate în rândul firmelor noi nu este cauzată de costurile de înființare, ci de incapacitatea de a genera venituri care să acopere cheltuielile recurente. În final, diferența dintre un SRL activ și unul care trage obloanele nu stă în taxa de 1.000 de lei de la început, ci în capacitatea de a genera un flux de numerar constant, lună de lună.