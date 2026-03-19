Creșterea șomajului la 4,3% în Australia surprinde complet analiștii

Piața muncii din Australia a înregistrat o ușoară relaxare în luna februarie, conform datelor oficiale. Rata șomajului a urcat la 4,3%, o mișcare ce a sfidat așteptările economiștilor, mai ales în contextul în care economia a adăugat un număr serios de noi locuri de muncă.

O creștere neașteptată

Saltul ratei șomajului la 4,3% a venit ca o surpriză. Analiștii se așteptau la o evoluție diferită, însă cifrele oficiale au contrazis prognozele. V-ați gândit vreodată cum poate crește șomajul în timp ce se creează zeci de mii de joburi? La prima vedere, pare un paradox total.

Numai că lucrurile stau puțin diferit atunci când te uiți la dinamica forței de muncă. O astfel de situație poate indica faptul că mai mulți oameni intră pe piața muncii (crescând forța de muncă totală) decât numărul de posturi nou create, ceea ce duce, pe bune, la o creștere a ratei șomajului.

Aproape 50.000 de noi joburi

Dincolo de cifra principală a șomajului, un detaliu important este crearea a 48.900 de noi locuri de muncă în economie doar în luna februarie. Aceasta este o cifră robustă, care arată că anumite sectoare continuă să angajeze masiv.

Iar această creare de joburi demonstrează o anumită rezistență a economiei australiene.

O piață a muncii în relaxare

Per total, tabloul descris de datele oficiale este cel al unei piețe a muncii care „se relaxează puțin”. Nu este vorba de o criză, ci mai degrabă de o reechilibrare după o perioadă de tensiuni (cu deficit de personal și presiuni salariale).

Datele sunt oficiale.

Dar combinația dintre un șomaj în creștere și un număr solid de angajări noi sugerează o dinamică complexă. Până la urmă, aceasta ar putea fi o normalizare a pieței, după anii de turbulențe post-pandemice.