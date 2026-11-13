Peste 5.500 de angajați ai STB au cerut în total 25,8 milioane de lei pentru drepturi salariale restante. Din această sumă, 22,5 milioane de lei au fost acceptate provizoriu, potrivit tabelului întocmit de administratorul judiciar și prezentat vineri, 13 noiembrie 2026. Plata acestor bani nu are încă o dată stabilită.

Societatea de Transport București a intrat în insolvență la 8 septembrie 2026, în urma unei hotărâri a Tribunalului București. Insolvența este procedura prin care datoriile firmei sunt verificate și se stabilește cum pot fi plătite. Administratorul judiciar al STB este un grup format din Euro Insol, Turmac Insolvency și Ceres Insolv, reprezentat de Remus Borza.

Ce sume au fost trecute în tabelul datoriilor

Pe lângă cele 22,5 milioane de lei acceptate provizoriu, alte 1,67 milioane de lei din cererile angajaților depind de îndeplinirea unor condiții. Diferența dintre totalul cerut și aceste două sume este de aproximativ 1,63 milioane de lei, calculată din valorile rotunjite publicate. Pentru sumele trecute doar parțial sau eliminate, administratorul judiciar trebuie să le comunice angajaților motivele.

În tabel au fost acceptate provizoriu datorii de 1,63 miliarde de lei către toți creditorii STB. Drepturile salariale reprezintă 1,38% din acest total. Cea mai mare sumă acceptată îi revine ANAF: 1,335 miliarde de lei. Aceste cifre arată cât s-a înscris în prima etapă, înainte de soluționarea contestațiilor.

Angajații pot contesta suma în șapte zile de la publicarea oficială

Angajații își pot verifica suma în tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Cei ale căror cereri au fost reduse ori înlăturate trebuie să primească și o înștiințare cu motivele administratorului judiciar, conform Legii nr. 85/2014.

Contestația se depune la Tribunalul București în termen de șapte zile de la publicarea tabelului în Buletin, împreună cu actele care dovedesc drepturile cerute și dovada plății taxei judiciare de timbru. Termenul se calculează de la acea publicare oficială, nu de la ziua în care apar știrile despre tabel.

Cum pot fi plătite drepturile salariale

Legea include între drepturile salariale salariile și alte sume datorate prin contractul individual sau colectiv de muncă. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale poate acoperi, în condițiile legii, drepturi neachitate pentru cinci luni consecutive. Limita este de cinci salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat; înscrierea unei datorii în tabelul STB nu stabilește, singură, o plată din Fond.

Dacă procedura ar ajunge la faliment, datoriile provenite din muncă ar ocupa locul al treilea în ordinea legală de plată. Deocamdată, STB se află în procedura de insolvență, iar tabelul datoriilor este preliminar. Plata depinde de definitivarea tabelului și de continuarea procedurii prin reorganizare sau, dacă STB ar intra în faliment, prin distribuiri în ordinea legală.

Ce urmează în procedura STB

Prima adunare a creditorilor este programată pentru 17 noiembrie 2026, iar termenul stabilit inițial pentru tabelul definitiv este 7 decembrie 2026. Remus Borza, reprezentantul administratorului judiciar, a estimat în septembrie că soluționarea contestațiilor ar putea dura între 10 și 12 luni. El a explicat, într-un interviu acordat Mediafax, că „vor fi contestații care vor ține pe loc procedura”. Tribunalul București are programată pentru 2 februarie 2027 analiza stadiului procedurii.