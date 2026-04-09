Gigantul Disney se pregătește să concedieze până la 1.000 de angajați în următoarele săptămâni. Vorbim despre primul val notabil de reduceri de personal de când Josh D’Amaro a preluat funcția de CEO. Iar majoritatea posturilor vizate sunt, se pare, din departamentul de marketing, recent consolidat.

Marketingul, prima țintă

O mare parte a restructurărilor va afecta departamentul de marketing, consolidat pentru prima oară sub un singur director în luna ianuarie. Numit atunci în funcția de director de marketing și brand, Asad Ayaz, un executiv cu vechime la Disney, a primit o misiune clară. El trebuie să unifice funcțiile de marketing fragmentate ale companiei (pentru film, televiziune și streaming) și, clar, să elimine posturile care se suprapun. E drept că întregul plan poartă un nume de cod intern destul de optimist: „Project Imagine”.

O strategie moștenită

Numai că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Planurile pentru actualele concedieri au fost puse la cale încă dinainte ca D’Amaro să preia oficial frâiele companiei. Pentru a-și ghida strategia de reducere a costurilor, Disney a apelat la consultanții de la Bain & Co.

Dar cum se compară aceste cifre cu trecutul recent? Să fim serioși, reducerile planificate acum sunt doar o fracțiune din ce s-a întâmplat sub predecesorul lui D’Amaro, Bob Iger. Între 2023 și 2025, valurile succesive de restructurări au dus la pierderea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă și au generat economii de circa 7,5 miliarde de dolari.

Contextul general al forței de muncă

La finalul anului fiscal 2025, forța de muncă globală a Disney număra aproximativ 231.000 de persoane. Divizia de experiențe – care include parcurile tematice și produsele de consum – reprezintă cam patru din cinci angajați.

Cifrele sunt clare.

Reducerile din ultimii ani s-au concentrat în mare parte pe segmentele de divertisment, ESPN și corporate, mai degrabă decât pe parcuri sau pe liniile de croazieră.

Noul CEO și viziunea sa

Cine este, până la urmă, noul șef? Josh D’Amaro a devenit oficial CEO pe 18 martie, după ce consiliul de administrație l-a numit în unanimitate în februarie. Cariera sa la Disney se întinde încă din 1998, când s-a alăturat Disneyland. De-a lungul anilor, a acumulat experiență într-o gamă largă de roluri, de la director financiar pentru licențiere globală la președinte de resort atât pentru Disneyland, cât și pentru Walt Disney World. Înainte de a fi promovat la conducerea întregii companii, a condus din 2020 operațiunile de parcuri, croaziere, produse de consum și Imagineering.

Si nu oricum: divizia sa a generat venituri anuale de 36 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025. Surse familiare cu gândirea sa spun că D’Amaro este concentrat pe spargerea „silozurilor” interne, astfel încât unitățile de business să poată colabora mai rapid și mai coordonat.

În paralel cu aceste planuri, compania lucrează și la integrarea forțelor de muncă din spatele Disney+ și Hulu. Mișcarea face parte dintr-un efort mai amplu de a plia cele două servicii de streaming într-o platformă unificată. Până în prezent, oficialii Disney nu au comentat public planul de concedieri.