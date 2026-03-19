DNA face percheziții la firme de ride-sharing pentru o evaziune de 61 milioane lei

Procurorii DNA au descins joi la sediile mai multor firme de ride-sharing din București și Ilfov, într-un dosar de amploare. Miza este o presupusă evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat la acest moment se ridică la o sumă uriașă, aproximativ 61 de milioane de lei.

Acțiune în București și Ilfov

Descinderile au avut loc în cursul zilei de 19 martie 2026, vizând în total cinci locații. Iar comunicatul oficial al DNA oferă primele detalii concrete despre operațiune. „În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”. au fost vizate atât companiile, cât și persoanele din spatele acestora.

O investigație pe termen lung

Suspiciunile procurorilor nu sunt deloc recente. Faptele investigate de Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie s-ar fi petrecut pe o perioadă de peste șase ani. Mai exact, între ianuarie 2019 și august 2025.

Anchetatorii vorbesc despre o schemă de evaziune fiscală pusă la cale de „mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, toți activând în domeniul transportului alternativ de persoane.

Care este miza dosarului

V-ați gândit vreodată cum se poate acumula o asemenea datorie la stat? Suma de 61 de milioane de lei (aproximativ 12,2 milioane de euro) reprezintă prejudiciul estimat adus bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente activității de ride-sharing. E drept că aceasta este doar estimarea inițială, valoarea finală putând fi modificată pe parcursul cercetărilor.

Ancheta se anunță una complexă, având în vedere perioada lungă de timp analizată și numărul de entități implicate (atât firme, cât și persoane fizice). Dar procurorii par deciși să deslușească întreaga rețea din spatele acestei fraude de proporții.