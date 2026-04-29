Producătorul român de profile decorative şi detalii arhitecturale, Fabrica de Profile (FDP), a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri impresionantă, depășind 4,6 milioane de euro. Această performanță reprezintă o creștere notabilă de peste 20% față de exercițiul financiar anterior, un ritm susținut în principal de expansiunea pe piețele externe și de parteneriatele strategice cu dezvoltatorii imobiliari.

Exporturile, motorul creșterii

E drept că succesul unei companii locale pe piața europeană nu este o noutate, însă magnitudinea contribuției exporturilor la creșterea FDP merită o analiză mai atentă. Dan Panciu, fondatorul companiei, a subliniat că „Cea mai mare contribuţie în creşterea noastră de anul trecut a fost reprezentată de volumul mai mare de proiecte în afara ţării, dar şi de colaborarea cu mai mulţi jucători din piaţa de real estate”. Această declarație evidențiază o strategie duală, care a permis companiei să navigheze eficient într-un mediu economic dinamic.

Investiții strategice în producție

Pentru a susține acest avânt, Fabrica de Profile a realizat o investiție semnificativă, de peste 2,5 milioane de euro, într-o nouă unitate de producție situată în Balotești. Această inițiativă nu a vizat doar extinderea capacității operaționale, ci și automatizarea proceselor. Iar o astfel de mișcare strategică poziționează compania pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung. Fără îndoială.

Pe baza datelor furnizate de zf, expansiunea internațională a FDP a inclus proiecte diverse și complexe. În Germania, de exemplu, compania a customizat și livrat detaliile fațadelor unui ansamblu rezidențial de case din Berlin, demonstrând capacitatea de a aborda cerințe arhitecturale specifice. Din Franța a venit o cerere mare de glafuri dedicate ferestrelor, în timp ce piețe precum Cipru sau Bulgaria au solicitat elemente arhitecturale customizate pentru fațadele clădirilor.

Cererea de produse personalizate, o tendință globală

Această orientare către soluții personalizate nu este întâmplătoare. „Oamenii îşi doresc spaţii care să îi reprezinte, astfel că cererea de produse custom-made creşte de la an la an”, a explicat domnul Panciu. Este o realitate a pieței actuale, unde consumatorii și dezvoltatorii imobiliari caută din ce în ce mai mult elemente unice, care să adauge valoare estetică și funcțională proiectelor lor. Numai că, pentru o companie, a răspunde acestei cereri necesită flexibilitate și o capacitate de producție adaptabilă.

Fondată în 2011 (un an cu provocări și oportunități semnificative pentru antreprenoriatul românesc) de antreprenorul Dan Panciu, Fabrica de Profile și-a construit o linie proprie de producție, acoperind atât elementele de interior, cât și pe cele destinate fațadelor. V-ați gândit vreodată cât de importantă este această diversitate în portofoliul unui producător, mai ales când piețele sunt în continuă schimbare, nu-i așa? Această abordare strategică i-a permis FDP să se impună ca un jucător relevant, capabil să ofere soluții complete de design.