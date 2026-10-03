Fiul Ancăi Vlad, fondatoarea Fildas Trading, a preluat conducerea Grupului Fildas-Catena, potrivit acesteia. Transferul către noua generație a fost pregătit pe parcursul mai multor ani și privește un grup a cărui rețea Catena numără aproape 1.000 de farmacii.

Despre pregătirea fiului său pentru conducerea afacerii, Anca Vlad a declarat pentru ZF.ro: „Înainte de a prelua conducerea Grupului Fildas Catena, fiul meu a lucrat 7 ani în diverse departamente, a simțit această energie și m-a bucurat enorm că a ales să preia cârma.”

Experiența copiilor în familie și parcursul lor universitar au contat în felul în care antreprenoarea a privit continuarea afacerii: „Copiii mei au fost martorii unei atmosfere de construcție permanentă, de dialog continuu cu oameni din toate domeniile. Au văzut și cât de dulce e bucuria succesului, a împlinirii. Nu aveau cum să fie blazați, pentru că viața noastră era un iureș continuu de experiențe. Apoi mi-au demonstrat că au ambiție și au ajuns prin propriile lor forțe în Cambridge University – fiul meu – și Yale University – fiica mea. Cu alte cuvinte, au arătat că pot și vor să ducă steagul mai departe”, a explicat ea.

Anca Vlad spune că apreciază la copiii săi și la noua generație seriozitatea față de viitor și dorința de a sprijini oamenii. În companie lucrează cu tineri pe care îi descrie ca entuziaști și dornici să își demonstreze talentul, de la farmaciști și asistenți la colegii din depozite, șoferi, economiști și specialiști în tehnologia informației.

Criza a readus-o în companie ca adviser economic

Într-un interviu din 2025, Anca Vlad spunea că transferul afacerii către următoarea generație era practic încheiat cu câțiva ani înainte. Criza a determinat însă revenirea sa în companie în calitate de consilier economic.

Despre planurile pe care le avea înaintea revenirii și motivul deciziei conducerii, ea explica atunci: „Voiam să mă ocup de proiectele mele culturale mult amânate. Am reușit câteva lucruri deosebite în domeniul promovării artei, dar și în promovarea stilului de viață sănătos. Dar problematica macroeconomică actuală a făcut ca boardul să considere că experiența mea din crizele anterioare va ajuta grupul”

Extinderea în farmacii a început cu o achiziție în Pitești

Anca Vlad a început să lucreze încă din facultate, traducând la conferințe medicale și pentru prospecte de medicamente. În 1993 a fondat Fildas Trading, cel mai mare distribuitor de medicamente din România.

Intrarea în vânzarea de medicamente prin farmacii a urmat în 1999, odată cu achiziția unei companii care avea 30 de unități în Pitești, județul Argeș. Catena a ajuns la afaceri de 8,6 miliarde de lei după 30 de ani de activitate.

Într-o piață în care s-au încheiat unele dintre cele mai mari tranzacții, antreprenoarea a ales să continue dezvoltarea afacerii în România. Ea susține capitalul privat românesc și contribuția antreprenorilor la dezvoltarea economiei.

Finanțarea și costurile de pornire s-au schimbat pentru antreprenori

Anca Vlad leagă începuturile afacerii de dificultatea obținerii finanțării bancare și de relația cu partenerii comerciali: „Antreprenoriatul înseamnă utilizarea la maximum a capacităților intelectuale, de cultură generală, dar și de școală a vieții și a familiei. Toate experiențele sunt necesare și vor fi utilizate cu acuitate în momentele grele. În perioada când am început afacerile era aproape imposibil să obții un credit bancar, deci baza afacerilor era creditul de încredere al partenerilor cu posibilități financiare. Munca de șapte zile din șapte și de dimineață până seara țineau loc de credit financiar și asigurau acel credit comercial atât de valoros și azi”, a povestit antreprenoarea.

Pentru tinerii care pornesc astăzi o afacere, ea identifică trei surse de finanțare:

Băncile.

Fondurile de investiții.

Fondurile europene.

Accesul la bani este însă însoțit, în evaluarea sa, de birocrație și de numeroase obligații de raportare. Aceste cerințe impun încă de la început o structură amplă și destul de costisitoare, spre deosebire de echipa restrânsă cu care Anca Vlad și-a început afacerea.