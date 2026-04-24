Lidl România accelerează digitalizarea și extinde funcționalitatea Scan & Go în tot mai multe magazine din țară. Noua opțiune, disponibilă în aplicația Lidl Plus, le promite clienților eliminarea cozilor și un control permanent asupra valorii coșului de cumpărături, direct de pe telefonul mobil.

Scan & Go ajunge în noi orașe

Retailerul continuă strategia de modernizare a experienței de cumpărături. Începând cu 23 aprilie, serviciul Scan & Go a devenit disponibil în 15 magazine din județele Constanța și Tulcea. Urmează, din 30 aprilie, lansarea funcționalității și în magazinele din județul Brașov.

Această extindere vine după ce sistemul a fost deja implementat cu succes în alte 22 de unități. Acestea se află în București și în județele Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Satu Mare, Maramureș, Timiș și Cluj.

Iar planul retailerului este clar: extinderea progresivă la nivel național, pe măsură ce tot mai mulți clienți adoptă soluțiile digitale pentru cumpărăturile de zi cu zi.

Cum funcționează exact sistemul

Dar cum se folosește, mai exact? Procesul este surprinzător de simplu. Clienții trebuie doar să acceseze opțiunea „Scan & Go” din aplicația Lidl Plus, să se înregistreze în magazin prin activarea localizării sau scanarea unui cod QR, iar apoi pot începe să scaneze codurile de bare ale produselor pe măsură ce le adaugă în coș.

Valoarea totală este actualizată în timp real.

La final, cumpărăturile se încheie la o casă de marcat expres (de tip self-service). Acolo, clientul scanează cardul Lidl Plus din aplicație, iar toate produsele sunt transferate automat în bonul final, fără a mai fi necesară o nouă scanare. scapi de grija așezatului produselor pe bandă și de așteptat.

Tehnologie nouă pentru produse vrac

Extinderea Scan & Go aduce cu sine și echipamente noi în magazine, în special pentru produsele care se vând la kilogram. Este vorba despre cântare inteligente cu recunoaștere automată, care permit cântărirea produselor vrac (cum ar fi fructele și legumele) și emiterea unei etichete de preț. Odată ce eticheta este scanată cu telefonul, produsele sunt adăugate automat în coșul digital al clientului. Nu-i chiar așa complicat, tehnologia face totul pentru a reduce timpul petrecut în magazin.

O strategie bazată pe digitalizare

Decizia de a extinde acest serviciu nu este una întâmplătoare. Și cifrele confirmă popularitatea. Aplicația Lidl Plus are deja peste 100 de milioane de utilizatori la nivel global, fiind un instrument cheie în strategia companiei. În România, aplicația oferă multiple funcționalități, de la cardul digital de fidelitate și promoții personalizate, până la istoricul bonurilor și servicii precum Lidl Pay sau Click&Pick.

Conform unui studiu NielsenIQ, Retail Pulse 2025, 31% dintre respondenți consideră că Lidl Plus oferă cele mai bune beneficii dintre programele de loialitate analizate.

Prin această mișcare, Lidl România își consolidează direcția strategică. Retailerul mizează pe soluții tehnologice care oferă mai mult control clienților, reduc timpul petrecut în magazine și optimizează întregul proces de achiziție, adaptându-se astfel la noile obiceiuri de consum ale românilor.