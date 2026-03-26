Guvernul a adoptat în sfârșit măsurile pentru deblocarea plății salariilor restante ale celor aproximativ 3.000 de angajați de la Combinatul Siderurgic Liberty Galați, după luni întregi de întârzieri. În paralel, autoritățile pregătesc declararea platformei industriale drept obiectiv strategic național, o mișcare ce ar putea permite relansarea activității.

Salarii deblocate din Fondul de garantare

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, care a explicat că Executivul a aprobat normele metodologice care permit accesarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Până la urmă, aceasta a fost soluția legislativă identificată pentru a achita restanțele salariale din ultimele patru luni.

„Veşti importante de la Guvern privind plata salariilor restante către siderurgiştii gălăţeni. Mă bucur că, măcar acum, în al 12-lea ceas, s-au găsit soluţii pentru a urgenta plata salariilor restante către siderurgiştii gălăţeni. În şedinţa de Guvern de astăzi s-au făcut paşi concreţi pentru definitivarea procedurilor legislative necesare pentru ca plăţile restante să fie, în sfârşit, deblocate. Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat şi pentru plata salariilor siderurgiştilor”, a afirmat Costel Fotea.

Iar decizia vine într-un moment critic. Fotea a mai precizat că Guvernul a aprobat și criteriile pentru identificarea operatorilor economici de interes strategic, o decizie pe care a numit-o „esenţială pentru protejarea industriei siderurgice şi a miilor de locuri de muncă din Galaţi”.

Combinatul devine obiectiv strategic național

Odată cu stabilirea acestor norme, următorul pas este ca Liberty Galați să fie declarat oficial obiectiv de interes strategic național printr-o hotărâre de Guvern. Dar ce înseamnă, pe bune, acest statut?

ar permite Ministerului Muncii să efectueze plățile către angajați și ar contribui la stabilizarea economică a zonei. Declararea combinatului drept obiectiv strategic ar putea ajuta la rezolvarea problemelor legate de securitatea energetică și, cel mai important, la relansarea activității siderurgice.

„Având aceste norme şi criterii clar stabilite, Liberty Galaţi va fi declarată oficial, printr-o viitoare Hotărâre de Guvern, drept obiectiv de interes strategic la nivel naţional, astfel încât Ministerul Muncii să poată face plăţile către siderurgişti. Mă bucur că eforturile noastre nu au fost în zadar! Voi insista în continuare ca banii pentru salariile restante ale siderurgiştilor să fie viraţi cât mai repede. Mulţumesc în mod special vicepremierului Marian Neacşu şi Comitetului interministerial pentru implicarea în găsirea de soluţii la problemele siderurgiştilor gălăţeni, precum şi premierului Ilie Bolojan pentru susţinerea acestor măsuri”, a adăugat șeful CJ Galați.

Un gigant industrial în concordat preventiv

Numai că problemele combinatului nu sunt noi. Platforma a fost preluată în 2019 de grupul britanic Liberty Steel de la ArcelorMittal, cu planuri mari de modernizare. Dificultățile s-au accentuat însă rapid, pe fondul pandemiei și al falimentului Greensill Capital (principalul finanţator al grupului GFG Alliance).

Criza energetică din 2022, amplificată de conflictul din Ucraina, a dus la creșteri masive ale costurilor de producție, forțând combinatul să funcționeze la capacitate redusă. În 2024, pentru a evita insolvența, Liberty Galați a intrat în procedura de concordat preventiv, încercând o restructurare a datoriilor.

Situația s-a agravat la finalul anului trecut și începutul lui 2025, când întârzierile la plata salariilor au depășit câteva luni, iar combinatul s-a confruntat inclusiv cu riscul debranșării de la rețeaua electrică.