Guvernul face pași decisivi pentru deblocarea salariilor restante ale angajaților de la Liberty Galați, combinatul aflat în prezent în concordat preventiv și în plin proces de vânzare. Anunțul a fost făcut de Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, care a confirmat progresele obținute în urma ultimei ședințe de Guvern. Iar veștile par să fie bune pentru miile de siderurgiști.

Pași concreți în ședința de Guvern

Soluțiile pentru urgentarea plăților au fost găsite, se pare, în al doisprezecelea ceas. Costel Fotea a explicat pe larg care sunt deciziile luate pentru ca banii să ajungă, în sfârșit, la angajați. Schimbările legislative erau absolut necesare.

„Mă bucur că, măcar acum, în al 12-lea ceas, s-au găsit soluţii pentru a urgenta plata salariilor restante către siderurgiştii gălăţeni. În şedinţa de Guvern de astăzi s-au făcut paşi concreţi pentru definitivarea procedurilor legislative necesare pentru ca plăţile restante să fie, în sfârşit, deblocate: Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat şi pentru plata salariilor siderurgiştilor”, a declarat președintele CJ Galați.

Statut strategic pentru combinat

Pe lângă modificarea legislativă care vizează direct Fondul de Garantare, Executivul a mai luat o decizie crucială pentru viitorul combinatului. Dar ce înseamnă, pana la urma, acest lucru pentru angajați? o plasă de siguranță.

Fotea a adăugat: „În acelaşi timp, au fost aprobate criteriile proprii pentru identificarea operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, o decizie esenţială pentru protejarea industriei siderurgice şi a miilor de locuri de muncă din Galaţi.”

Aceste aprobări deschid calea pentru următorul pas.

Când vin banii?

Având acum cadrul legal necesar, procedura devine mult mai clară. Numai că mai este de parcurs o etapă formală înainte ca Ministerul Muncii să poată efectua plățile efective către siderurgiști.

Procedura este acum clară.

Potrivit lui Costel Fotea, lucrurile se vor mișca rapid de acum înainte. „Având aceste norme şi criterii clar stabilite, Liberty Galaţi va fi declarată oficial, printr-o viitoare Hotărâre de Guvern, drept obiectiv de interes strategic la nivel naţional, astfel încât Ministerul Muncii să poată face plăţile către siderurgişti”, a concluzionat acesta. Săptămâna viitoare este așteptată declararea oficială a statutului strategic pentru combinatul gălățean.