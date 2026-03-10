Harta comerțului se schimbă: 800 de magazine mici s-au închis într-un an în România

Comerțul tradițional din România pierde vizibil teren, cu sute de magazine mici care și-au tras obloanele în ultimul an. În locul lor apar formate de retail medii și mari, într-o reconfigurare accelerată a pieței, deși numărul total de unități comerciale a scăzut ușor.

La finalul anului 2024, în România mai funcționau aproximativ 115.200 de magazine, atât moderne, cât și tradiționale, înregistrând o scădere de 0,23% față de anul precedent. Potrivit unei analize Economica pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, această cifră, ce reprezintă 264 de magazine dispărute, ascunde o transformare profundă a structurii comerțului autohton.

Declinul magazinelor de proximitate

Cea mai afectată categorie a fost, la fel ca în anii trecuți, cea a magazinelor mici, cu suprafețe sub 120 de metri pătrați. Aproximativ 800 de astfel de unități s-au închis în 2024, ceea ce înseamnă o scădere netă de 0,8% comparativ cu 2023. Acestea reprezintă coloana vertebrală a comerțului tradițional, de cartier.

O scădere a fost înregistrată și pe un segment neașteptat, cel al unităților cu suprafețe cuprinse între 5.000 și 9.999 de metri pătrați. Numărul acestora s-a redus cu aproximativ 3%, adică patru magazine, ajungând la un total de 132 de unități. Este vorba despre formate de dimensiunea unor hypermarketuri precum Kaufland sau Carrefour, deși datele INS nu specifică rețelele vizate.

Formatele medii și mari, marii câștigători

În timp ce micii comercianți au tras obloanele, investitorii din retail au apăsat pedala de accelerație pe segmentele de magazine medii și mari. Se observă o migrare clară a capitalului dinspre formatele mici spre cele superioare. Cea mai spectaculoasă creștere, de 10,2%, a fost înregistrată la categoria magazinelor cu suprafețe între 400 și 999 de metri pătrați. Aici au apărut 290 de unități noi, totalul ajungând la aproximativ 3.100 de magazine.

Dinamica pozitivă a continuat și pe alte segmente:

Magazinele foarte mari, de peste 10.000 m², au înregistrat o creștere de 6%, ajungând la 122 de unități.

Unitățile între 121 și 399 m² au crescut cu 4,2% (244 de magazine noi), depășind 5.900 de magazine în total.

Magazinele cu suprafețe între 2.500 și 4.999 m² au crescut cu 3,45%, până la 300 de unități.

Segmentul 1.000 – 2.499 m² a avansat cu 3,1%, atingând 948 de magazine.

Un peisaj în continuă schimbare

Scăderea din 2024 reînscrie piața pe un trend descendent, după o scurtă revenire în 2023, când numărul total de magazine a crescut cu aproximativ 1.000 de unități (plus 0,9%) față de 2022. Anii anteriori au fost marcați de scăderi. În 2022, numărul magazinelor a scăzut cu 1,2%, adică aproximativ 1.500 de unități, în timp ce în 2021 s-a înregistrat o scădere mult mai abruptă, de 5,7%, reprezentând peste 6.500 de magazine dispărute.