Industria jocurilor de noroc avertizează: Interzicerea locală va muta 71% din piață la negru

Dezbaterea privind interzicerea jocurilor de noroc la nivel local a stârnit o reacție fermă din partea industriei. Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc avertizează că o astfel de măsură nu va elimina fenomenul, ci îl va transfera complet în zona pieței negre, controlată de grupări infracționale și lipsită de orice supraveghere.

Într-o serie de clarificări transmise pe fondul ultimelor modificări legislative, Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc din România (FEDBET) solicită autorităților o abordare bazată pe date și reglementare eficientă. Potrivit unei analize publicate de Economica.net, industria susține că interdicția totală ar anula orice formă de control al statului și ar lăsa jucătorii fără nicio protecție.

Pericolul ignorat: 71% din tranzacții se fac pe piața neagră

Reprezentanții industriei își încep argumentația prin a recunoaște existența problemelor. FEDBET transmite că nu există dubii cu privire la realitatea cazurilor în care persoane vulnerabile, inclusiv minori, participă la jocuri de noroc. Totuși, federația subliniază un detaliu esențial, adesea omis din dezbaterea publică: în cvasitotalitatea lor, aceste situații se referă la jocuri de noroc practicate în locații și pe website-uri care operează ilegal.

Aceste entități din piața neagră funcționează fără licențe și autorizații, fără a plăti taxe și, cel mai important, fără a implementa măsurile legale de protecție a jucătorilor. Datele la nivel european sunt îngrijorătoare și susțin acest argument. Conform informărilor EUROPOL și Bloomberg, piața neagră cunoaște o dezvoltare explozivă, fiind favorizată de măsurile restrictive aplicate pieței reglementate. Cifrele arată că 71% din totalul sumelor tranzacționate în domeniul jocurilor de noroc în Europa provin din zona ilegală.

Lecția eșecului din Occident: Interdicția alimentează crima organizată

FEDBET argumentează că interzicerea jocurilor de noroc nu este o soluție, ci o iluzie care transferă problema într-o zonă unde administrația nu mai are nicio autoritate. Federația invocă experiența altor state dezvoltate din Uniunea Europeană și Statele Unite, care au trecut deja prin acest ciclu. Aceste țări au interzis la un moment dat jocurile de noroc, însă rezultatul a fost doar transferul activității în portofoliul grupurilor de criminalitate organizată.

Profiturile imense generate în piața neagră, se arată în document, sunt adesea reinvestite în alte activități criminale, inclusiv pentru a obține protecție. Confruntate cu această realitate, statele occidentale au înțeles că soluția corectă este controlul, nu lipsa lui. Ulterior, au corectat legislația, reglementând din nou domeniul pe baze statistice și obiective, considerând pasul inițial al interdicției ca fiind unul bine-intenționat, dar categoric greșit.

Ce propune industria: O alegere între control și haos

Industria jocurilor de noroc, prin vocea FEDBET, susține că sprijină preocuparea autorităților pentru protejarea cetățenilor, în special a persoanelor vulnerabile. În acest scop, solicită identificarea clară a obiectivelor și, mai ales, a mijloacelor concrete care pot duce la atingerea lor. Soluția reală, conform federației, constă într-un pachet de măsuri: reglementare strictă însoțită de control, educație generală și combaterea fermă a pieței negre.

Organizatorii subliniază că publicul trebuie să înțeleagă că jocurile de noroc trebuie să fie o activitate de divertisment, nu o sursă iluzorie de îmbogățire. Alegerea reală, consideră reprezentanții industriei, nu este între comunitate și industrie, ci între control și lipsa controlului. Spre deosebire de mediul ilegal, locațiile care funcționează legal sunt fiscalizate, pot fi controlate în orice moment și au obligații stricte privind accesul și măsurile de joc responsabil.

Un oraș fără locații legale de jocuri de noroc nu devine un oraș fără jocuri de noroc, ci unul în care activitatea se desfășoară în afara controlului autorităților și a cadrului fiscal, unde verificarea vârstei este formală sau inexistentă. FEDBET consideră că dezbaterea publică trebuie purtată într-un cadru echilibrat și bazat pe date, nu pe percepții sau decizii emoționale.

FEDBET este entitatea reprezentativă a industriei de jocuri de noroc din România, reunind organizatori de slot-machines, pariuri în cotă fixă și jocuri la distanță. Membrii săi, parte din asociații precum ROMBET, ROMANIAN BOOKMAKERS și ROMSLOT, dețin o cotă de piață cumulată de peste 90% și sunt licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.