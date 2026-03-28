Un atac iranian cu rachete și drone a vizat baza militară americană Prince Sultan Air Base din Arabia Saudită, soldându-se cu rănirea a 12 militari americani. Doi dintre aceștia se află în stare gravă, conform informațiilor furnizate de doi oficiali americani familiarizați cu situația.

O breșă majoră în apărarea americană

Incidentul reprezintă „una dintre cele mai grave breşe ale apărării aeriene americane” din timpul războiului de o lună dintre SUA și Iran. Atacul, care a reușit să penetreze scutul defensiv, ridică semne serioase de întrebare cu privire la vulnerabilitățile forțelor americane din regiune. Cum vine asta, când vorbim de cea mai avansată tehnologie militară din lume?

Pagube materiale semnificative

Dincolo de victimele umane, impactul a fost resimțit și la nivel material. Sursele citate au confirmat că „cel puţin două avioane de realimentare aeriană KC-135 au suferit avarii semnificative”.

Iar aceste avioane (de tip cisternă) sunt esențiale pentru operațiunile aeriene pe distanțe lungi, iar avarierea lor ar putea avea un impact direct asupra capacității operaționale a armatei americane în zonă.

Un conflict în plină desfășurare

Acest atac nu este, e drept, un eveniment izolat. El face parte dintr-o campanie susținută a Iranului, care a bombardat în mod repetat baze americane din Orientul Mijlociu. Teheranul folosește o combinație de rachete balistice și drone într-o încercare de a răspunde campaniei militare lansate de Washington.

Cifrele sunt sumbre.

De la începutul conflictului, bilanțul total se ridică la aproape 300 de militari americani răniți, în timp ce 13 și-au pierdut viața.

Riscuri geopolitice și economice

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Fiecare astfel de incident amplifică riscurile geopolitice din Golf, o regiune vitală pentru economia globală. Piețele financiare și analiștii urmăresc cu atenție efectele conflictului asupra prețului petrolului, dar și asupra siguranței transportului maritim și a stabilității regionale .