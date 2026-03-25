Conducerea militară de la Teheran a respins categoric afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora republica islamică ar fi gata să încheie un acord. Mai mult, iranienii transmit un mesaj tăios Washingtonului, după ce americanii ar fi prezentat un plan în 15 puncte pentru încheierea războiului.

Mesaj tranșant de la Teheran

Într-un mesaj video, comandamentul militar al Iranului, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, a fost scurt și la obiect. „Nu numiţi înfrângerea voastră un acord”, au comunicat aceștia. Declarația, de o duritate rar întâlnită, reflectă scepticismul profund din Iran cu privire la seriozitatea președintelui american. Pe bune, se mai aștepta cineva la altceva? Dincolo de asta, regimul islamic pare convins că deține avantajul strategic, în ciuda pagubelor provocate de miile de lovituri aeriene americane și israeliene.

Garda Revoluționară nu acceptă armistițiul

Iar tonul nu se schimbă nici la nivelul presei apropiate de cercurile puterii. Agenția de presă Fars News Agency, cunoscută pentru legăturile sale cu Garda Revoluționară, a citat un oficial sub protecția anonimatului, care a fost la fel de direct.

„Iranul nu acceptă o încetare a focului”, a declarat sursa respectivă.

Oficialul a adăugat că Teheranul va urmări atingerea „obiectivelor sale strategice” înainte de a decide cum va răspunde propunerii „transmise prin intermediari la solicitarea SUA”.

Declarațiile lui Trump și efectul pe burse

Numai că toată această poveste a pornit de la președintele american. Donald Trump a vorbit insistent în această săptămână despre posibilitatea unui acord cu Iranul. E drept că a făcut-o după ce a renunțat la amenințarea anterioară de a bombarda centralele electrice iraniene (o amenințare legată de blocarea transportului maritim prin strâmtoarea strategică Hormuz). Comentariile sale, inclusiv afirmațiile că Statele Unite poartă deja discuții cu oficiali iranieni, au avut un efect imediat pe piețele financiare. Prețurile la petrol și gaze au scăzut, iar bursele au înregistrat o revenire.

Contrastul este izbitor. În timp ce declarațiile președintelui american au dus la scăderea prețurilor la petrol și la revenirea burselor, răspunsul Teheranului, transmis prin canale oficiale și prin agenții de presă, arată o realitate complet diferită.