Protestele legate de preţurile la combustibil au intrat în a patra zi în Irlanda, paralizând practic traficul din Dublin. Trei dintre principalele rafinării şi terminale ale ţării sunt blocate de fermieri, antreprenori agricoli şi transportatori, nemulţumiţi de reacţia guvernului la scumpirile provocate de războiul din Iran.

Rafinării blocate și benzinării goale

Demonstraţiile au dus la epuizarea combustibilului în multe staţii de alimentare din întreaga ţară. Protestatarii, în principal fermieri și operatori de transport rutier, sunt hotărâți să rămână pe poziții până când vor obține o întâlnire cu reprezentanții guvernului. Aceștia acuză o lipsă totală de sprijin din partea autorităților.

Interesant este că marile organizații din industrie, precum Asociaţia Fermierilor Irlandezi şi Asociaţia Transportatorilor Rutieri din Irlanda, nu sunt implicate oficial în aceste acțiuni de protest.

Răspunsul guvernului de la Dublin

Autoritățile irlandeze au anunţat încă din martie un pachet de măsuri în valoare de 250 de milioane de euro. Scopul acestuia era să ajute gospodăriile şi companiile să facă faţă creşterii preţurilor, pachetul incluzând și o reducere a accizelor la motorină şi benzină. La acel moment, ministrul de finanţe al Irlandei, Simon Harris, declara destul de evaziv: „Vom trece prin această perioadă de volatilitate. Dar, spus direct, nimeni nu ştie care va fi situaţia peste o lună”.

Numai că lucrurile stau puțin diferit acum. V-ați fi așteptat ca guvernul să cheme protestatarii la discuții, nu-i așa?

E drept că oficialii guvernamentali urmează să se întâlnească vineri cu organizaţiile din industrie pentru a discuta criza. Dar, surpriză, ministrul apărării, Helen McEntee, a confirmat că protestatarii de pe străzi nu au fost invitaţi la masa negocierilor.

O problemă globală

Criza din Irlanda nu este un caz izolat. Ţări din întreaga lume se confruntă cu preţuri mai mari la combustibil ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, care a restricționat sever fluxurile de transport din jurul Strâmtorii Hormuz. Chiar dacă preţul petrolului a mai scăzut vineri faţă de nivelurile maxime atinse recent, presiunea rămâne.

În încercarea de a face faţă efectelor şocului energetic, guvernele din întreaga lume au adoptat rapid diverse măsuri, de la interzicerea exporturilor de combustibil (o decizie destul de radicală) până la relaxarea standardelor de rafinare pentru a crește oferta pe piața internă.