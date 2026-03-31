Japonia a desfășurat primele sale rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune într-o bază militară din sud-vestul prefecturii Kumamoto. Această mișcare marchează o extindere istorică a limitelor constituției sale pacifiste, oferind țării, pentru prima dată, capacitatea de a lovi ținte aflate la mare distanță, inclusiv pe teritoriul Chinei continentale.

O capacitate de lovire la distanță

Vorbim despre rachetele Type-12, care au o rază de acțiune de 1.000 de kilometri și pot atinge ținte din China. E drept că, prin această mutare, Japonia își asigură propria capacitate „stand-off”, adică posibilitatea de a lovi un inamic de la distanță, dincolo de propriul teritoriu. Prima unitate a fost instalată la baza Camp Kengun din Kumamoto, fiind configurată pentru utilizare sol-navă.

O ruptură istorică.

Aceste rachete sunt produse intern de gigantul Mitsubishi Heavy Industries. Iar planurile nu se opresc aici. În lunile următoare, navele Forțelor Maritime de Autoapărare și avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene de Autoapărare vor fi la rândul lor echipate cu rachete Type-12.

Un arsenal în plină expansiune

Numai că lucrurile nu se opresc la rachetele Type-12. Marți, armata japoneză a amplasat și un nou tip de proiectil planor hipervelocitate la o bază a Forțelor Terestre de Autoapărare din prefectura centrală Shizuoka. Pe lângă armamentul produs local, Japonia se dotează și din import. Săptămâna trecută, o navă militară japoneză a fost echipată cu capacitatea de a lansa rachete de croazieră Tomahawk (fabricate în SUA).

Alte desfășurări de armament sunt planificate în baze din întreaga țară în următorii doi ani.

Tensiuni la cote maxime cu China

Cum vine asta, o Japonie pacifistă care se înarmează? V-ați fi imaginat o astfel de postură acum câțiva ani? Desfășurarea acestor rachete și ruptura semnificativă de politica tradițională a Japoniei vin într-un moment în care relațiile dintre Tokyo și Beijing au ajuns la cel mai tensionat nivel din ultimii ani.

Scânteia pare să fi fost aprinsă în octombrie, când declarațiile prim-ministrului Sanae Takaichi privind o posibilă implicare militară a Japoniei într-un conflict legat de Taiwan au deteriorat imediat relațiile bilaterale. De atunci, tensiunile diplomatice au continuat să crească. China a impus sancțiuni simbolice unui parlamentar japonez chiar în această săptămână și a emis anterior avertismente de călătorie pentru cetățenii săi care intenționează să viziteze Japonia.