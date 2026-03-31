Deschiderea unui magazin online în 2026 nu mai este un experiment cu costuri reduse, ci o investiție serioasă ce necesită planificare riguroasă. Datele din piață arată că un buget realist pentru lansare se situează între 8.000 și 15.000 de lei, iar costurile lunare de operare pot depăși lejer 10.000 de lei pentru un business funcțional.

Investiția inițială: Cât costă să ridici un magazin online

Lansarea unui magazin online nu mai e o joacă de copii. Concurența tot mai mare și standardele ridicate ale consumatorilor obligă antreprenorii să investească în platforme stabile și design optimizat încă de la început. Hai să vedem, pe bune, cum arată cheltuielile de start:

Domeniu web și hosting: între 350 și 1.300 de lei anual

între 350 și 1.300 de lei anual Platformă e-commerce: de la 100 – 300 de lei pe lună pentru abonamente, până la 3.000 – 15.000 de lei pentru o soluție custom

de la 100 – 300 de lei pe lună pentru abonamente, până la 3.000 – 15.000 de lei pentru o soluție custom Design și configurare: între 2.500 și 10.000 de lei

un buget realist pentru a porni cu dreptul se învârte între 8.000 și 15.000 de lei. Proiectele sub acest prag riscă să se transforme rapid în pierderi operaționale, deoarece economiile făcute la început duc la costuri mai mari de promovare și la o rată de conversie slabă.

Stocurile, gaura neagră a capitalului de start

Indiferent de nișă, produsele rămân piesa centrală. Iar aici, modelul de business ales dictează direct anvergura investiției. Magazinele care operează cu stoc propriu necesită un capital inițial serios, estimat între 5.000 și 50.000 de lei, dar oferă control total asupra prețurilor și livrării, un avantaj major în fidelizarea clienților.

În schimb, modelele precum dropshipping sau print-on-demand reduc investiția în stocuri la aproape zero (0 – 2.000 lei), numai că limitează drastic marjele de profit (care variază între 10% și 60%, în funcție de model) și capacitatea de diferențiere în piață. E drept că majoritatea afacerilor care țintesc o creștere accelerată aleg varianta cu stoc propriu.

Promovarea, un butoi fără fund? Bugete de mii de lei lunar

Costul de achiziție al unui client a explodat în perioada 2024-2025. Din acest motiv, bugetele de marketing nu mai sunt opționale, ci o componentă structurală a afacerii. Fără o investiție constantă, vânzările devin instabile și insuficiente pentru a susține business-ul.

Un magazin online are nevoie de un buget lunar de promovare de minimum 3.000 – 5.000 de lei, distribuit astfel:

Google Ads: 1.000 – 5.000 lei

1.000 – 5.000 lei Social Media (Facebook, Instagram): 1.500 – 6.000 lei

1.500 – 6.000 lei SEO și conținut: 1.000 – 3.000 lei

Costurile care nu se văd: Logistică, taxe și administrare

Dincolo de marketing, costurile operaționale pot eroda rapid profitul. Logistica este un factor cheie, mai ales că ratele de retur au atins și 30% în anumite segmente în 2025. Pentru fiecare comandă, un magazin suportă cheltuieli de transport (15 – 25 lei/colet) și ambalare (2 – 10 lei).

Să luăm un exemplu concret: un magazin cu 100 de comenzi pe lună și un coș mediu de 300 de lei generează venituri de 30.000 de lei. Cu o marjă comercială de 30%, rămân 9.000 de lei pentru acoperirea tuturor costurilor. După ce scazi marketingul, logistica și cheltuielile administrative (contabilitate între 300-800 lei, softuri între 50-200 lei), profitul net poate coborî spre 1.000 de lei. La asta se adaugă și taxele aferente formei de organizare (cel mai des un SRL), precum impozitul pe venit de 1% sau 3% și cel pe dividende de 8%.

Cât câștigi, pe bune? Salariul orar al antreprenorului

V-ați întrebat vreodată care este, de fapt, salariul real al unui proaspăt antreprenor online? În primele luni, când fondatorul gestionează totul de unul singur, calculul este adesea descurajant. Dacă un antreprenor lucrează 10-12 ore pe zi pentru un profit lunar de 1.000 de lei, timpul său este plătit la un nivel sub cel al salariului minim.

Un calcul simplu arată realitatea dură: 220 de ore de muncă pe lună pentru un profit de 1.000 de lei.

Rezultatul? Aproximativ 4,5 lei pe oră.

Acest nivel subliniază că, în fazele incipiente, magazinul online este mai degrabă un vehicul de investiție. Pragul de break-even este atins, în general, după 6 până la 12 luni de investiții constante. Fără capital de lucru pentru a susține această perioadă, chiar și un magazin cu vânzări consistente riscă să nu poată genera un salariu stabil pentru fondator.