România a încheiat anul trecut cu un deficit comercial de 6,3 miliarde de euro la produsele alimentare. Practic, suntem pe minus la 14 din 15 categorii importante, de la carne și lactate la legume și fructe. Și cine contribuie masiv la această gaură neagră? Toți marii retaileri se regăsesc în topul celor mai mari importatori din țară.

O gaură de 6,3 miliarde de euro

Cifrele sunt, pe bune, amețitoare. Deficitul comercial pe zona de produse alimentare (fără a include animalele vii și cerealele) a atins anul trecut pragul de 6,3 miliarde de euro. De la carne la lapte, de la legume și fructe la dulciuri și snackuri, balanța comercială este puternic înclinată spre importuri, creând un dezechilibru major.

Retailerii, în topul importatorilor

Dar cine sunt, concret, actorii care umplu rafturile cu produse de import? Hai să vedem clasamentul. Toți jucătorii importanți din comerțul modern se regăsesc în top 500 importatori locali pe 2025, iar jumătate dintre ei sunt chiar în prima sută. Liderul pieței, discounterul german Lidl, este cel mai sus clasat, ocupând locul 8 anul trecut, e drept că în coborâre cu trei poziții față de 2024. Urmează apoi Kaufland pe poziția 17, Metro pe 57, Rewe (operatorul magazinelor Penny) pe 67 și una dintre firmele francezilor de la Carrefour România pe locul 91.

Aceștia sunt giganții din top 100.

Lista continuă. Mai jos în clasament găsim Profi (locul 123), Auchan (137), Mega Image (138) și Selgros (261). Iar polonezii de la Zabka, care au intrat pe piață în 2024 cu brandul Froo, nu apar încă în top, businessul lor fiind încă la început de drum, deși se află în plină dezvoltare.

Cât importă, de fapt, marile lanțuri?

E greu de spus cu exactitate ce sumă aduce fiecare rețea de peste graniță, pentru că Institutul Național de Statistică nu oferă date defalcate pe companii. Numai că, prin extrapolare, ne putem face o idee destul de clară. Datele INS arată că primii zece importatori din România (grup din care face parte și Lidl) au generat 12,85% din totalul importurilor de 129 de miliarde de euro de anul trecut. Asta înseamnă bunuri de aproape 17 miliarde de euro.

Pentru primii 100 de importatori, procentul urcă la 36,36%, adică o valoare ce sare de 46 de miliarde de euro. fiecare retailer de top ajunge să facă importuri de sute de milioane sau chiar de peste un miliard de euro în fiecare an.

Contribuția exactă a lanțurilor de supermarketuri la gaura de 6,3 miliarde de euro rămâne greu de calculat, dar este cert că vorbim de câteva miliarde de euro anual. Iar în tot acest tablou, fiecare dintre aceste companii are afaceri de sute de milioane, dacă nu chiar de miliarde de euro anual pe piața din România (o piață alimentată masiv cu produse din afara țării).