Salariații care lucrează de luni până vineri pot avea o pauză de nouă zile, din 28 noiembrie până în 6 decembrie 2026, dacă primesc concediu pentru 2, 3 și 4 decembrie. Calculul pornește de la sărbătorile legale din Codul muncii și de la calendarul Ministerului Muncii.

La sfârșitul anului au rămas patru sărbători legale. Trei cad în zile lucrătoare pentru cei cu program de luni până vineri: 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. A patra, 26 decembrie, cade sâmbătă.

Concediul din decembrie nu este acordat automat. Cele trei zile trebuie să se încadreze în programarea concediilor stabilită la locul de muncă.

Trei zile de concediu pot face o pauză de nouă zile

Codul muncii stabilește sărbătorile legale, iar calendarul Ministerului Muncii arată în ce zile ale săptămânii cad în 2026:

Data din 2026 Ziua săptămânii Sărbătoarea legală 30 noiembrie Luni Sfântul Apostol Andrei 1 decembrie Marți Ziua Națională a României 25 decembrie Vineri Prima zi de Crăciun 26 decembrie Sâmbătă A doua zi de Crăciun

Pentru un salariat liber sâmbăta și duminica, pauza începe cu weekendul din 28 și 29 noiembrie. Urmează cele două sărbători legale, luni și marți. Dacă are concediu miercuri, joi și vineri, adică pe 2, 3 și 4 decembrie, pauza continuă cu weekendul din 5 și 6 decembrie: nouă zile calendaristice pentru trei zile din concediul anual.

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează nu se scad din concediul de odihnă. Prin urmare, 30 noiembrie și 1 decembrie nu consumă două zile din concediul cerut pentru această pauză.

Concediul depinde de programarea de la locul de muncă

Angajatorul stabilește programarea concediilor, individual sau pentru mai mulți salariați, după consultarea celor vizați ori a reprezentanților lor. În cadrul perioadei programate, Codul muncii permite salariatului să solicite efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile înainte. La 31 octombrie, acest interval este deja depășit pentru zilele de la începutul lui decembrie; regula nu înseamnă însă că orice cerere făcută mai târziu este interzisă.

Salariatul verifică programarea stabilită la locul de muncă și cere cele trei zile potrivit procedurii angajatorului. Legea nu impune un formular unic pentru această cerere. Plata pentru perioada de concediu trebuie făcută cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecare.

Inspecția Muncii arată că durata minimă a concediului anual este de 20 de zile lucrătoare. Cele trei zile din exemplu sunt zile din acest concediu, nu libere suplimentare oferite tuturor.

Crăciunul aduce un weekend prelungit, nu o zi de înlocuire

Prima zi de Crăciun cade vineri, 25 decembrie, astfel că salariații liberi în weekend au trei zile consecutive fără lucru. A doua zi de Crăciun cade sâmbătă, dar Codul muncii nu acordă automat o altă zi liberă atunci când o sărbătoare legală se suprapune peste repausul săptămânal. Potrivit Codului muncii, nu se acordă automat o zi liberă înlocuitoare pentru o sărbătoare legală care cade sâmbătă sau duminică. Timpul liber compensatoriu din art. 142 se aplică salariaților care lucrează efectiv în acea sărbătoare, nu tuturor celor pentru care ea coincide cu repausul săptămânal.

Programul în ture schimbă felul în care se aplică aceste date

Pauza calculată din 28 noiembrie până în 6 decembrie nu este aceeași pentru toți. Repausul săptămânal are 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Dacă activitatea cere lucru în weekend, repausul poate fi acordat în alte zile, iar sporul pentru această situație este cel stabilit prin contractul de muncă.

În locurile unde activitatea nu poate fi oprită, un salariat poate lucra și într-o sărbătoare legală. Pentru acea muncă, angajatorul trebuie să îi dea timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă timpul liber nu poate fi acordat din motive justificate, sporul este de cel puțin 100% din salariul de bază pentru munca făcută în acea zi. Această compensare privește munca efectivă în sărbătoare, nu simplul fapt că 26 decembrie cade sâmbătă. Codul muncii prevede că, în unitățile sau locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă, salariații pot lucra în sărbători legale, cu compensarea prevăzută de art. 142.